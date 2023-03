VIDEO. Dramático asalto en comercio de La Plata: clientes en el piso y disparos

La inseguridad no da tregua en La Plata. Esta noche, un comercio fue víctima de un violento asalto en donde se vivieron momentos de sumo dramatismo y tensión. La secuencia quedó registrada casi en su totalidad por las cámaras del lugar. Ocurrió minutos antes de las 20 en 32 entre 19 y 20, en un comercio del rubro de bebidas.

Allí, dos motochorros irrumpieron en el salón de ventas y a punta de pistola amenazaron a dos empleados. Al mismo tiempo, tres clientes fueron obligados a tirarse al piso, mientras que otros lograron huir de la violenta escena. Aseguraron a este diario, que se trataría de los mismos delincuentes que atacaron el comercio anteriormente.

Luego de apoderarse de las pertenencias de los clientes que no pudieron escapar, siguieron por el dinero de la caja registradora. Al no obtener la suma de dinero que querían, uno de los delincuentes disparó para intimidar a las víctimas y, de milagro, no hirió a uno de los empleados. Finalmente, huyeron del comercio con diferentes objetos de valor de los damnificados en el interior de la mochila, a bordo de una moto color blanca.

EN DESARROLLO