Gimnasia ya negocia por las renovaciones contractuales de Mammini, Durso y Melluso

Más allá de la euforia generalizada por la victoria en el clásico del pasado domingo, la dirigencia albiazul no pierde de vista que hay temas extrafutbolísticos de suma importancia, como las extensiones de los contratos que están más próximos a sus vencimientos, como los de Tomás Durso, Ivo Mammini, Matías Melluso y Leonardo Morales.

De los cuatro casos, los de resolución más urgente son los del arquero y el delantero, ya que los vínculos caducan el 30 de junio, con lo cual están próximos a ingresar en el último trimestre de los acuerdos vigentes. Los representantes de ambos futbolistas ya recibieron sendas propuestas por parte de la conducción tripera y se espera que la negociación avance en las próximas jornadas.

Gimnasia negocia -como en todos los casos- sobre la posibilidad de nuevos contratos por tres temporadas. En el caso de Tomás Durso, ya hay una negociación que arrancó lejos en los números pero con predisposición para llegar a un punto de encuentro, aunque la extensión del nuevo convenio también tiene diferencias porque desde la representación del arquero (el empresario Cosentino) habrían planteado un contrato por dos temporadas y no por las tres ofrecidas por la CD mens sana.

Durso por primera vez ha logrado ser titular en el arco albiazul. Lleva 11 partidos disputados, de los cuales 9 han sido en este 2023, en el que tuvo 3 vallas invictas y ha recibido 12 tantos, entre la Liga Profesional y el encuentro por la Copa Argentina.

Morales es líder del plantel. El club no quiso negociarlo a mitad de año cuando tuvo varias ofertas

En cuanto a Ivo Mammini, cuyo contrato también vence a mitad de año, las charlas con su representante Fabio Scandizzo marchan bien en cuanto a los números y la duración del acuerdo, por lo que se espera que la negociación llegue a buen término. Mammini debutó con Diego Maradona como entrenador el 25 de febrero de 2020 por la Copa Agentina ante Sportivo Barracas. Con solo 16 años ingresó a los 42 minutos del segundo tiempo en lugar de Horacio Tijanovich y en estas tres temporadas -con el parate de la pandemia- jugó 7 cotejos, de los cuales 4 fueron ingresos en este torneo, en el que ha dejado una buena impresión por sus ganas y su potencia.

Desde la dirigencia tripera no quieren que estas negociaciones se dilaten en el tiempo, dada la cecanía de la finalización de los contratos. Por eso, el mes de abril es la fecha límite para la continuidad de Durso y Mammini. ¿Si no hay acuerdo seguirán siendo utilizados por Sebastián Romero? Es un escenario que aún no se quiere plantear porque hay optimismo en cuanto a los arreglos, pero no es una situación que haya que descartar.

En los últimos años Ezequiel Bonifacio, Manuel Guanini y Horacio Tijanovich fueron los jugadores nacidos en el club que no acordaron las renovaciones contractuales y se fueron de Gimnasia. En el caso de Bonifacio y Tijanovich, cuando el final de la negociación fue un hecho, quedaron “colgados” durante los últimos 6 meses sin poder jugar con la casaca azul y blanca.

En cuanto a Matías Melluso, su representante Carlos Granero tiene pautada para los próximos días una reunión con los dirigentes para negociar el nuevo contrato, pero hasta ahora en calle 4 no recibieron una devolución del primer ofrecimiento.

Por otro lado, todavía no han comenzado a dialogar por el nuevo contrato de Leonardo Morales, unos de los capitanes del equipo junto al propio Melluso. Con una cláusula de salida actual de 2 millones de dólares, Gimnasia no aceptó negociar su venta más allá del interés de algunos clubes, especialmente del exterior como Guaraní, Nacional de Montevideo o Puebla, ya que los argentinos interesados (San Lorenzo, Independiente) no pasaron de proponer préstamos. Seguramente en los próximos días comenzará el diálogo por el “Yacaré” de 31 años.

Hace apenas unos días firmó su primer contrato profesional Felipe Sánchez, el defensor central que cumplirá 19 años el próximo 7 de abril. El vínculo entre la institución y el juvenil tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025. Y a fines de enero había sido el turno del mediocampista Alan Sosa, el volante categoría 2003 que firmó su primer contrato con el Lobo también hasta el hasta el final de 2025.