La increíble anécdota sobre Lo Celso a días de un importante partido en Qatar 2022

En la antesala del Mundial, Lionel Scaloni debió dar una mala noticia para un integrante clave de "La Scaloneta". Giovani Lo Celso fue excluido de la lista de convocados para el certamen por una lesión que arrastraba hacía tiempo y le impedía estar a plena disposición.

Tras la decisión, llovieron mensajes de apoyo de sus compañeros y de miles de fanáticos para el mediocampista que afrontaba una operación tras la rotura del bíceps femoral en una de sus piernas. En ese marco, Rodrigo De Paul, declaró: "Para mí fue muy duro. Te digo como si me hubiera pasado a mi, Gio y yo estuvimos desde el primer día jugando juntos casi todos los partidos. Veníamos hablando del Mundial desde hace meses".

Su principal compinche, desde el inicio de la era Scaloni en la Selección se perdía el Mundial, y agregó: "Cuando le pasó, a mi me mató por lo que lo quiero, por lo que es él. Y sacando lo futbolístico, que me parece que es uno de los jugadores más importantes del proceso, como persona y amigo. Hablé con él obviamente. Fue duro, lo vi llorar, tuvo dos o tres días sin atender el teléfono. No tengo dudas de que él va a tener revancha".

Asimismo, durante la Copa del Mundo, los futbolistas le manifestaron el deseo de que se acerque a la concentración, para compartir unos momentos. Lo que le impedía llegar a Lo Celso era el nacimiento de su hija, pero una vez nacida, él se hizo presente.

"Estaba esperando porque iba a nacer su hija, nosotros estábamos esperando porque lo necesitábamos. No nos dijo nada y, para el partido de semifinal, nos manda un mensaje en que habitación el mate y se apareció ahí, pelado, fue una alegría tremenda. Lo re disfrutamos esos días", señaló Rodrigo De Paul.

Para cerrar, el campeón del mundo, destacó: "La nena tenía poquitos días y este loco se vino, yo tengo que estar acá, una genia la esposa. Me di una abrazo muy significante con él después de la final, se pasó todo el recorrido de los cuatro años y me puso muy feliz que esté ahí", cerró De Paul.