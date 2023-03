VIDEO. Corte en 7 y 50: familiares de "Lolo" Regueiro se autoconvocan para pedir justicia a 6 meses de su muerte

César "Lolo" Regueiro murió el 6 de octubre del 2022 en el estadio Juan Carmelo Zerillo, mientras se disputaba un partido entre Gimnasia y Boca, que tuvo que ser suspendido debido a la gran cantidad de gente que se encontraba fuera del estadio sin poder ingresar y de la represión policial con gases lacrimógenos en las afueras del mismo.

Tras cumplirse casi 6 meses de su desaparición física, la familia sigue exigiendo justicia y quiere que la causa avance para dar con los culpables de lo que sucedió aquella noche.

Por ello, se autoconvocaron en el centro platense, en la histórica esquina de 7 y 50. "Justicia x Lolo. 6 meses sin respuestas ni detenidos. Vamos a exigir justicia y el cambio de carátula", era el lema de la imagen difundida por redes sociales.

Muchas banderas y camisetas de Gimnasia, se hicieron presentes, cortando una de las avenidas principales de la Ciudad.

Claudia, viuda de "Lolo" Regueiro, afirmó en diálogo con EL DÍA: "A la causa la quieren llevar como que hubo negligencia. Acá no la hubo. La gente que disparó, está preparada para la función que está cumpliendo. Yo creo que la pena máxima de la carátula tiene que ser `estrago doloso agravado´, porque podría haber muchos como `Lolo´".

A su vez, se refirió a las figura de Eduardo Aparicio (Aprevide) y de Gabriel Pellegrino, presidente de Gimnasia en ese momento: "Ellos tenían que estar protegiendo a la gente que estaba en la cancha. Yo no se si fue algo contra alguien, no lo sé, pero a mi marido me lo mataron".

Otro de los temas que habló Claudia con este medio, fue el avance de la investigación, a la que ella destacó "la veo muy bien": "Estaba planchada y ahora como que sale a la luz todo. La camiseta tiene sangre. Hay que hacerle peritaje con el ADN de él, que supuestamente iba a tardar un año, pero ahora, el 9 de mayo, se hace el peritaje de la camiseta.

Por último, aseguró que la intención es marchar por calle 7 hasta 56, para tratar de ser escuchados por algún funcionario de turno.