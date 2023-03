Se hundió en la Crema, pero sigue primero

Quilmes Atlético Club perdió, como visitante en la provincia de Santa Fe, ante Rafaela 1 a 0, pero continúa en el primer puesto del campeonato de la B Nacional.

El equipo de Mario Sciacqua no estuvo preciso en los últimos metros, una de sus armas clave en este buen inicio del torneo, y no se sintió cómodo en una cancha con dimensiones más chicas, misma situación que le sucedió ante Brown de Adrogué, con quien también cayó. Lautaro Torres, Mario Sanabria y Brahian Ayala no consiguieron ser punzantes. Y Federico Anselmo y Facundo Castro fueron bien controlados por Fabricio Fontanini y Mauro Osores, los centrales del rival.

Y el desequilibrio en el marcador llegó en el complemento, cuando Ezequiel Medrán halló respuestas en el banco de suplentes: el DT metió a Nicolás Delgadillo y, un minuto más tarde, él sacó un fierrazo para poner el 1-0.

Luego, Quilmes tuvo chances para igualarlo pero Marcos Peano estuvo firme en el arco. Así, no se pudo escapar y ahora comparte la cima con Chacarita.