Rivales platenses: qué tienen cada uno

Pedro Caixinha

LOS BRASILEÑOS ASOMAN COMO EL "RIVAL" PINCHA

BRAGANTINO MANTIENE LA BASE DEL AÑO PASADO CON UN TÉCNICO CONOCIDO

Por segundo año consecutivo Estudiantes se medirá contra Red Bull Bragantino de Brasil, que desde hace unos años se hizo figurita repetida de las competiciones sudamericanas gracias al millonario aporte de sus propietarios vinculados a la bebida energética de origen austríaco.

En esta edición el equipo del Toro presenta un plantel prácticamente similar al de la temporada pasada pero con una modificación: su entrenador es el exTalleres Pedro Caixinha en reemplazo de Mauricio Barbieri.

En 2022 fue el rival de Estudiantes en la Copa Libertadores, con triunfo albirrojo 2-0 en La Plata y 1-0 en Braganca Paulista la pequeña localidad del interior de Sao Paulo donde hace las veces de local.

En el arco sigue teniendo a Cleiton y su mejor delantero es Arthur. Para esta temporada sumó al uruguayo Thiago Borbas (goleador del torneo Charrúa), por quien pagó 5 millones de dólares.

Entre sus ingresos se cuenta la venta de Pedrinho al Lokomotiv de Rusia por 5 millones de euros.

En el torneo Paulista 2023 llegó hasta las semifinales pero el lunes de la semana pasada cayó por penales con la sorpresa: Agua Santa. Iba ganando pero en el final su arquero tuvo un blooper.

En la Copa Brasil 2023 llegó hasta la segunda ronda, donde fue eliminado por Ypiranga, equipo de Rio Grande do Sul que juega en la Serie “C” del Brasileirao. En esta competencia utilizó un equipo totalmente suplente.

Para tener una dimensión de su poderío, esta noche jugará un partido amistoso contra Cruzeiro, que acaba de ascender al Brasileirao “A”.

ESTÁ ÚLTIMO EN SU LIGA

TACUARY, EL RIVAL MÁS FLOJO DEL GRUPO

Tacuary de Paraguay es el equipo que asoma como el más flojo de la zona de Estudiantes. Se clasificó a la fase de grupos por haber eliminado a General Caballero en definición por penales luego de igualar 2-2 en tiempo reglamentario.

En la liga de su país marcha último con 4 unidades producto de un triunfo, un empate y siete derrotas. Carlos Humberto Paredes es el entrenador de un plantel elevado en edad: 30 años es su promedio de edad.

El exjugador de Gimnasia Víctor Ayala es una de sus figuras pero no está siendo titular porque ingresa en los segundos tiempos.

En esta competencia internacional será local en el estadio defensores del Chaco, porque su cancha no reúne las condiciones mínimas para ser autorizada por Conmebol.

LOCAL EN SANTA CRUZ

ORIENTE PETROLERO: SIN EL PODER DE LA ALTURA

Oriente Petrolero es uno de los equipos más poderosos de Bolivia, pero su poderío ha ido en disminución en la medida que los conjuntos de La Paz, Sucre o Potosí fueron aprovechando el peso de la altura. El Verde tiene sede en Santa Cruz de la Sierra, la capital económica del país pero que está a 400 metros sobre el nivel del mar. Actualmente tiene un plantel con mayoría de jugadores de su país y una de las figuras es el exjugador de Gimnasia Maximiliano Caire, que se encuentra lesionado. En la delantera se desempañe el argentino Churry Cristaldo. En la liga de su país se ubica en la mitad de tabla con la misma cantidad de partidos ganados, empatados y perdidos. El entrenador, desde 2020, es Erwin “Platini” Sánchez, reconocido jugador de la selección de su país. Fuer campeón de su país en cinco oportunidades: 1971, 1979,1990, 2001 y 2010 (esta última con Gustavo Quinteros de DT).

Wilson Morelo

EL CARDENAL QUIERE VOLAR

SANTA FE, UN GRANDE DE COLOMBIA QUE ES EL FAVORITO DEL GRUPO

Independiente de Colombia, más conocido como Santa Fe, es el equipo que asoma como el favorito a quedarse con el grupo G, el que integra Gimnasia. En los papeles y por ranking Conmebol, tiene el número “1”. Ya fue campeón de esta competencia internacional en el año 2015, de la mano de Gerardo Pelusso y ganándole la final a Huracán que tenía a Eduardo Domínguez como entrenador.

Se clasificó a esta fase de grupos luego de derrotar a las Águilas Doradas por 2-1, con un gol sobre los minutos finales.

El equipo, pese a sus antecedentes, no está en su mejor momento. Ocupa un lugar en la mitad de la tabla del torneo de Colombia y no posee jugadores de renombre como en otras oportunidades. Su capitán es Wilson Morelo, ex jugador de Colón y tiene a Fabián Sambueza como uno de sus más destacados jugadores. Otros son Dairon Mosquera y Hugo Rodallega.

El domingo pasado jugó el clásico de la capital ante Millonarios y perdió 2-1. Este fue su equipo: José Johan Silva; Fabián Viáfara, José Aja, Julian Millán, Dairon Mosquera; Iván Rojas , Jonathan Barboza , Wilfrido de La Rosa, Fabián Sambueza, José Enamorado y Wilson Morelo. Se plantó con un 4-5-1 que por momento fue 4-3-2-1.

Su principal arma es la altura de Bogotá, similar a la que hay en Quito y que suele pasarle factura a los equipos del llano. Desde allí buscará hacerse fuerte y tratar de sumar en condición de visitante. La Copa Sudamericana es uno de sus objetivos ya que por el momento el torneo local le queda lejos. Claramente no tiene el poderío de otros años y puede ser el dueño del grupo y la más absoluta decepción.

EL EQUIPO DEL DEBUT

LA U DE PERÚ, GRANDE DE LIMA DONDE ESTUVO TROGLIO

Gimnasia debutará en esta Copa Sudamericana enfrentando a Universitario de Perú, uno de los equipos más populares de su país, con sede en Lima y que tuvo hace cinco años a Pedro Troglio como su entrenador. Hoy ese cargo lo ocupa el uruguayo Jorge Fosatti.

Actualmente es puntero de la liga de su país, luego de vencer la semana pasada a Cienciano por 3-0. Tiene 15 puntos, los mismos que Sporting Cristal y Alianza Lima pero un partido más jugado.

En su plantilla tiene tres argentinos: Matías Pérez Guede, Emanuel Herrera y Matías Di Benedetto. Los tres llegaron en esta temporada.

Se clasificó a la Fase de grupos luego de derrotar en la eliminatoria también a Cienciano pero 2-0 y en el estado Monumental de Lima.

EL RIVAL BRASILEÑO

GOIÁS, UNA INCÓGNITA Y SIN PESO INTERNACIONAL

Desde hace una década que Goiás es una marca registrada en el Brasileirao “A” y de algunas competencias internacionales. Es un equipo del Interior de Brasil que se hizo fuerte pero nunca pudo ser realmente competitivo ni en su país y menos a nivel Sudamericano. Actualmente es animador del torneo Goiano del cual definirá el título contra su clásico rival: Atlético Goianiense. En su plantel, conformado por 99% de jugadores brasileños, tiene un solo extranjero y es argentino: Julián Palacios, exSan Lorenzo. Su mejor actuación en la Copa Sudamericana fue en 2010, cuando llegó a la final (había descendido unas semanas antes) y perdió contra Independiente. Si bien en el torneo brasilero hace de local en el Sierra Dorada (48 mil espectadores), para esta Sudamericana lo hará en su cancha, Estádio Hailé Pinheiro, con capacidad para poco menos de 10 mil espectadores.