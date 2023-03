Problemas en el paraíso: los Tinelli y los Valdes, en guerra

Como “angelita” invitada del programa de “LAM”, Cande Tinelli dio sus buenos frutos. En tren de confesiones, la joven amante de las tatuajes develó una feroz interna entre ella y sus hermanos con la que, hasta no hace mucho, fuera la pareja de su padre, y quien además es la madre de su hermanito Lorenzo: Guillermina Valdes.

“Nunca tuvimos piel”, fue una de las primeras declaraciones que la aspirante a cantante contó sobre la ex modelo, y empezó a dar detalles. Según aseguró, fue una persona que “no le hizo bien” a su padre, Marcelo Tinelli, incluso llegó a contar que cuando Valdes estuvo como jurado en “ShowMatch” fue para “controlar” todo, por sus inseguridades.

En ese sentido, aseguró que ese año, “el programa fue un embole” y hasta reveló qué le dijo a su padre que “estaba contenido, que había perdido la chispa y la gracia”, y el motivo, según Cande, era la presencia controladora de Valdés en el jurado.

“Creo que un poco le hizo mal a mi papá. Mi viejo es siempre muy alegre, que le encanta laburar, y siento que dejó de hacer muchas cosas en la relación. No le echo la culpa a ella, pero sentí que capaz no lo apoyaba mucho”, aseguró.

Además, se distanció de los hijos de la empresaria al decir que “tenemos diferente educación, nosotros somos educados y agradecidos y no veía lo mismo del otro lado”, una sensación que no solo tuvo ella sino también sus hermanos, según reveló.

Tras sus declaraciones, habló Valdes. A través de sus redes, en donde suele compartir cosas espirituales, aseguró: “Triste la información que me está llegando, sobre todo porque en los años que estuve con Marce recibí mensajes de amor y agradecimiento de Cande sobre el lindo vínculo que tenía con su papá. Hoy, que no estamos juntos, me sorprende y entristece por todo lo vivido escuchar esto”.

También habló Dante, hijo mayor de Valdes y se distanció de Cande: “No suelo meterme en cosas mediáticas. Solo quería responder que jamás hablaría mal de ningún hermano de Lorenzo”.