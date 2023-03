Mensajes por WhatsApp: alivio para los padres y pesadilla para los pediatras

La tecnología ha simplificado la vida acortando tiempos, distancias y hasta esfuerzos físicos, pero también puede resultar perjudicial. Eso es lo que les pasa a los pediatras en relación al uso que los padres y madres de sus pacientes le dan al teléfono celular y en particular al sistema de mensajería WhatsApp.

Desbordados de trabajo por la falta de especialistas en el área, los pediatras tienen que lidiar también con cataratas de mensajes que les llegan a toda hora y que no siempre remiten a consultas pertinentes.

En el medio queda la salud de los chicos, por la que los padres se desesperan y los pediatras no dejan de responder las consultas telefónicas.

“Lo del WhatsApp es permanente, con preguntas a veces insólitas. Hay médicos que directamente tienen dos teléfonos celulares y uno es sólo para pacientes”, dice Luciano Astudillo pediatra y jefe de neonatología del Hospital Interzonal San Roque de Gonnet (M.P. 103.628).

“Soy pediatra desde 2003 y en ese entonces había teléfono celular pero se mantenía mucho más la privacidad. Ahora es imposible, llegan mensajes a toda hora y el 90 por ciento de las veces las consultas no requieren urgencia, pueden esperar al control correspondiente”, explica el especialista que recuerda que en los casos de emergencias, se debe acudir a una guardia y no esperar la respuesta del médico.

DUDAS DE PRIMERIZOS

Claro que no todas las familias entran en la misma bolsa. “Los padres primerizos son los que tienen más dudas. Pero hay de dos tipos: los más callados y los que a las 2 de la madrugada por una fiebre te llaman. Y también están las abuelas que opinan mucho e influyen en las consultas”, destaca Astudillo.

Los especialistas consultados explican que responden los mensajes en determinado momento del día, fuera del horario de atención del consultorio para respetar a las familias que están siendo atendidas.

“Es muy común que lleguen fotos de pañales con materia fecal, picaduras, vómitos. Pero me sorprenden más las preguntas de sentido común como si un nene que tiene fiebre puede ir a un cumpleaños. Eso nos descoloca un poco”, dice Santiago Silva Loiacono, pediatra neonatólogo (M.P. 115.414)

“Lo más frecuente es que manden `tiene fiebre, qué hago´ o `vomita, qué le doy´. Y son cosas que se explican en las primeras consultas”, aclara Astudillo y menciona una situación alarmante. “Muchos médicos tienen temor a las denuncias por mala praxis cuando se responden consultas por teléfono. La consulta telefónica no tendría que existir, salvo casos especiales”, indicó el profesional.

Según el pediatra, las familias envían fotografías y grabaciones de audios pretendiendo que el profesional haga un diagnóstico en base a esa escueta información.

“Yo no hago diagnóstico por fotos -avisa Silva Loiacono-. No puedo enumerar la cantidad de fotos de caca de bebés y niños que recibo, como si con sólo eso pudiese prescribir un tratamiento o un medicamento. Se necesita ver al paciente porque algo muy banal puede ser en realidad una patología más grave. Prefiero que traigan a los chicos al consultorio, pero muchas familias son cómodas, no quieren estar en la sala de espera”, opina.

LA TAREA DE PONER LÍMITES

“Trato de poner los límites en la primera consulta, explico lo de las guardias y a qué cosas deben estar atentos. El teléfono lo tengo prendido hasta las 21 horas. En algún momento tengo que descansar, ocuparme de mi familia, distraerme. La gente tiene que tomar conciencia de que a veces tardamos en responder no por mala voluntad, sino porque no damos abasto. Somos humanos, no robots”, subraya el médico.

Silva Loiacono remarca que “en las primeras consultas aclaro que WhatsApp no es el medio ideal para dar la atención adecuada y que pueden escribirnos por casos excepcionales. Pero el pluri empleo nos hace estar disponibles, lo que no quiere decir que sea bueno porque uno tiene otras actividades y familia. No es posible estar disponible 24/7, pero hay que dedicarle tiempo a responder por las necesidades de las familias. En mi caso, por ejemplo, no escucho audios. Por eso, es bueno usar las redes sociales para dar información y divulgación general que puede ser útil”.

A eso, los pediatras suman otra cuestión que los perjudica relacionado a las consultas por teléfono: en nuestro país no hay regulación sobre este tipo de atención “que en el 80 por ciento de los casos termina siendo un trabajo similar al del consultorio. Si se cobrara un bono de consulta, los padres sólo preguntarían cosas importantes”.

CRISIS EN AL ESPECIALIDAD

Los médicos consultados creen que esta forma de trabajo alienante es una de las causas del faltante de especialistas en el área: “La demanda constante aleja a los profesionales. Es desgastante estar 24 horas todos los días respondiendo a los pacientes. Esto lleva a que muchos elijan otras especialidades. La vocación está en el consultorio, no en el teléfono. Pasamos a ser una figura central de consulta como lo era antes el médico de familia”, grafican.

“Uno está agradecido de que depositen su confianza y la salud de sus hijos en nosotros, te terminás encariñando con las familias”, remarca Astudillo que para disminuir su ritmo de trabajo dejó de hacer recepción de partos, aunque siempre se amplía la lista de pacientes por las recomendaciones y los hermanitos de los niños que ya atiende hace años.

UN PROBLEMA QUE SE ESTUDIA

Rodrigo Matamoros, pediatra y presidente de la Sociedad Platense de Médicos Pediatras (M.P. 113.949) cuenta que hay trabajos a nivel mundial sobre esta problemática.

“No estamos en contra de los avances tecnológicos, pero el uso indiscriminado del WhatsApp puede interferir en la relación médico-paciente. Este tipo de comunicación tiene un montón de ventajas pero no reemplaza nunca una consulta”, resalta.

“Con WhatsApp no se ven los rostros y se puede mal interpretar lo que se escribe, por lo cual no se pueden dar diagnósticos ni tratamientos por esa vía. Se puede utilizar para aclarar algo que no se terminó de entender en el consultorio, consultar actualizaciones de vacunación o informar el seguimiento de una patología ya diagnosticada, pero nada que requiera una respuesta inmediata, independientemente de que la gente espera que se conteste al instante”, aclara Matamoros.

Para este profesional, el problema, más allá del abuso de las familias sobre las consultas por mensaje telefónico, se da cuando el médico hace un diagnóstico y un tratamiento por medio de una foto sin ver al paciente. “Se pone en riesgo la salud del paciente”, destaca.

Ante esta problemática del bombardeo de mensajes, el médico analiza que se trata de una “bola de nieve: cada vez hay menos pediatras y eso hace que los padres terminen utilizando el WhatsApp para evacuar dudas porque es difícil conseguir un turno”, sostiene.

En esa línea, el médico aclara que usa herramientas digitales, “pero las urgencias se atienden en consultorio o en guardias. Quien mejor que el médico de cabecera para aclarar las dudas, por eso hago docencia con los pacientes en el consultorio”, declara.