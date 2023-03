Fallo a favor de los vecinos de La Plata que defendieron el humedal del Arroyo El Pescado

Tras una demanda que presentaron los vecinos del arroyo El Pescado, el 16 de enero de este 2023 (Ver: https://www.eldia.com/nota/2023-1-14-17-0-0-se-movilizaran-en-contra-de-las-obras-en-el-humedal-de-el-pescado--la-ciudad), con el fin de que no se lleven a cabo obras sobre el humedal del arroyo, pautadas por la Municipalidad, se conoció en las últimas horas el fallo que establece que mientras dure ese proceso judicial, el municipio no podrá autorizar ninguna actividad en la zona de villa Garibaldi desde calle 670 hasta el arroyo y de calle 7 a 22.

Esto resulta ser una problemática desde ya hace varios años, donde la postura de los mismos vecinos es tratar de preservar y regenerar el humedal del Arroyo impidiendo que se lleven a cabo obras privadas de nuevos barrios sobre la planicie de inundación del humedal a metros del cauce.

EL DIA pudo hablar con Franco, uno de los vecinos del lugar, que describió el proceso que se llevó a cabo: "Se presentó la medida cautelar y la Justicia dio lugar, después de varias semanas de ir y venir, falló a favor nuestro. Ahora el humedal está protegido desde calle 7 hasta 22 y de 620 hasta el arroyo con esta medida".

A su vez, en esta misma línea, dejó en claro: "La medida cautelar fue hacia el municipio, osea una demanda directa por permitir la apertura de calles. La cautelar incluye un pedido de recomposición, no solo que se frenen las maquinarias y los trabajos en la zona, sino que se pida una recomposición de todo lo que se destruyó. Se han sacado ejemplares de Talas, Sauces y Cina Cinas, que son especies nativas del lugar y tienen una función específica en este ecosistema. La fauna que habitaba el humedal se tuvo que mover seguramente y todo esto genera cambios que lamentablemente repercuten en la vida de todas las especies, incluidos nosotros. Lo que pide esta medida es la recomposición de todo esto".

Mientras se espera por el fallo final, como anticipó Franco, manifestó que todo esto "generó una gran unión en el barrio, y pudimos impedir el avance la misma mañana que empezaron los trabajos". "Lo fundamental es que nosotros estamos defendiendo ese lugar, no solo porque tenemos un sentido de pertenencia, nos gusta vivir acá, elegimos vivir acá, sino porque modificar eso va a generar total desequilibrio para toda la ciudad y toda la zona. No queremos dar el brazo a torcer para que no se modifique ese lugar y se conserve, y se piense actividades a futuro recreativas, productivas, con algunos cuidados, pero usarlo de una manera sostenible".

La resolución del Tribunal

1- Hacer lugar a la medida cautelar de no innovar solicitada, ordenando a la Municipalidad de La Plata a suspender por sí o a través de los medios que estime convenientes, cualquier actividad vinculada a la construcción de obras particulares, producción, movimiento de tierras, apertura de calles, y/o cualquier otra acción u omisión que comprometa el Humedal Arroyo El Pescado y la zona de influencia protegida, dentro del perímetro comprendido por las calles 7 a 22 y 620 hasta el arroyo.

2- Imponer las costas a la demanda vencida y diferir la regulación dehonorarios para su oportunidad.