VIDEO. Tremendo choque de frente contra un árbol en La Plata: creen que escapaban tras robar en una casa

Momentos de extrema tensión se vivieron esta mañana en barrio Norte. Un auto terminó chocando de frente contra un árbol en 15 y 38 luego de que, según se investiga, habría robado en una casa de la zona de 10 y 44.

En base a las primeras informaciones oficiales, se dio aviso al 911 que un Renault Duster de color verde se había estrellado y que un par de personas había escapado del lugar. En las imágenes del video de las cámaras de seguridad de una vivienda a las que accedió EL DIA se puede ver claramente cómo fue el terrible impacto, en donde el dúo, malherido por el choque, emprende la fuga.

Una vecina que fue testigo de los episodios le dijo a EL DIA que "no hubo persecución policial, chocaron solos". Según su testimonio, el hecho ocurrió cerca de las 6 de la mañana de este viernes "cuando estaba durmiendo y sentí un ruido que pensé que se derrumbaba la casa". Fue en ese momento que se asomó por la ventana y vio "la camioneta con la puerta abierta, y que se fueron corriendo dos personas que serían los chorros".

Además dijo que recién a las 6:20 pudo salir de su domicilio, debido a que no quiso exponerse, "pero ya no había nadie, solo un cuchillo tirado en el suelo". Sobre los hechos sostuvo que "me enteré que entraron por los techos de una casa de la zona del Colegio San Luis a robar. Ataron al hijo del dueño y ese cuchillo que encontraron los policías dicen que lo habían sacado de esa casa".

En ese sentido aclaró que la víctima del suceso delictivo "no pudo identificar a los hombres que después atrapó la policía, porque salieron corriendo y yo no los vi más".