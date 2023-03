VIDEO. Camila, la hermana de Thiago, con ganas de entrar a Gran Hermano: "No me importa lo que la gente opine de mí"

Gran Hermano llegó a su fin el pasado lunes, pero ya abrió una nueva convocatoria de cara a finales del 2023, donde, según piensan desde Telefé, se llevaría a cabo una nueva edición de la competencia.

Las redes sociales, como el caso de Tik Tok e Instagram, facilitan la realización de videos y le da esperanzas a aquellas personas que tienen un puñado de seguidores, para poder entrar a la casa.

Una de ellas fue Camila, la hermana de Thiago, un ex participante del reality que apenas llegó a estar hasta la mitad del juego y fue sacado por el público con un porcentaje bastante grande.

En su presentación, ella se describe: "Me llamo Camila, tengo 28 años y soy de Virrey del Pino... Me gustaría entrar a la casa de Gran Hermano por la experiencia. Soy divertida, auténtica, jodona, no me gusta la mala vibra... Quiero mostrarme tal cual soy”.

A su vez, en los segundos posteriores del video, relata: "No me importa lo que la gente opine de mí... Si soy gorda o flaca, me amo y muestro cómo soy... Amo que la otra gente se refleje en mí porque hay mucha gente que no se quiere. Sinceramente, soy una carita bonita... Me gusta bailar, joder, estar en familia y me encantaría vivir esta experiencia".

Rápidamente tuvo varios me gusta en muestra de apoyo y de incentivar a Camila a que luche por su sueño, que ya le cambió la vida a su hermano y que ahora, intentará que le cambie la suya.