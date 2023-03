Vandalismo y grafitis: ganan la batalla en la Ciudad

Basta con caminar apenas unas cuadras por La Plata para notar que el avance de los actos vandálicos con pintadas han tomado por completo cada rincón de la Ciudad, causando importantes daños tanto al patrimonio público como privado.

No importa si se trata de paredones, frentes de casas, edificios o locales comerciales, cualquier espacio es el blanco ideal de estos vándalos que lata en mano recorren las calles cada noche. Y con una llamativa impunidad porque operan sin intervención alguna de las autoridades, comunales o policiales.

Es una problemática que parece no tener fin y que despierta, por ejemplo, un fuerte malestar en los vecinos que invierten una gran suma de dinero para mantener sus casas en condiciones. Es que una lata de 20 litros de pintura oscila entre los $11.000 y $17.000, a lo que se le debe sumar el presupuesto destinado a la mano de obra de un trabajador. Una gran inversión, sobretodo si se tiene en cuenta que solo durará un par de semanas en volver a ser atacada por estos maleantes a los que -sin intención alguna- se les deja un lienzo en blanco listo para ser ultrajado.

“Lamentablemente es un tema que no tiene solución. Vienen, te pintarrajean la casa a la madrugada o a la noche, cuando todo el mundo duerme, y no podés hacer nada. Nadie te cuida. Y el que termina pagando los platos rotos es uno, porque tenés que gastar un montón de plata para limpiar el frente o volver a pintarlo, o directamente resignarte y dejarlo todo manchado”, contó Alejandro, vecino de 4 entre 54 y 55.

En ese sentido detalló que “en nuestra casa el frente se lavó varias veces a lo largo de los años, en alguna oportunidad se hizo un ‘arenado’, para recuperar el exterior. Y también se la pintó varias veces. Pero sistemáticamente volvieron a aparecer pintadas, manchas, escrituras. Esto te quita las ganas, porque, como dije, uno gasta mucha plata y a la larga todo termina estropeado. Es una lástima”.

El vandalismo no es algo nuevo, claro está, pero lo que llama la atención de los vecinos es el crecimiento exponencial que tuvo en los último años, así lo explicó Alejandro quien consideró que “esto no es nuevo, claramente, viene de hace mucho años. Pero es notorio que uno anda por la Ciudad y ve que está todo pintarrajeado. No es una casa o un edificio en particular, está todo manchado”.

Distintos vecinos remarcaron el preocupante avance del vandalismo y sus consecuencias tanto en el patrimonio público como en el privado, donde dañan fachadas con distinta clase de materiales.

¿Se puede hablar de arte?

Un viejo debate que divide las aguas es si se puede hablar, por lo menos en algunas ocasiones, de expresiones artísticas. Pero más allá de los argumentos que pueda haber al respecto lo cierto es que los únicos a los que esto le genera dolores de cabeza -y de bolsillo- es a los vecinos que ven como sus hogares pierden valor patrimonial.

“Esto no es arte. No me vengan con la expresiones culturales, las manifestaciones de los jóvenes y bla, bla, bla”, opinó al respecto y añadió que “si alguien tiene una inclinación artística, que la manifieste en otro lugar, no en el frente de las casa de los vecinos, sin permiso, de manera artera, a escondidas. Si fuese algo tan maravilloso, que toquen timbre y le digan a cada familia ‘hola, qué tal, vengo a pintarrajearle el frente de su casa’, y veamos qué pasa… Seguramente no va a ser una conversación muy amena”.

Por último expresó: “Sería bueno que la Municipalidad o algún organismo, ya que no son capaces de cuidar a los vecinos de este tipo de cosas, colaboren de alguna manera para que los vecinos, que pagamos nuestros impuestos, podamos volver a pintar o arreglar nuestras casas sin tener que pagar”.

En tanto las autoridades del municipio explicaron que el área de Restauración trabaja en conjunto con los agentes de la Guardia Urbana de Prevención (GUP) y con el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), desde donde “se realiza un seguimiento de las cámaras de seguridad dispuestas en puntos estratégicos del Partido, las 24 horas del día y los 365 días del año”. E indicaron que de esa manera “unas 14 personas fueron demoradas infraganti cuando vandalizaban la Piedra Fundacional, el monumento al Tambor de Tacuarí, y la Glorieta de plaza San Martín, entre otros monumentos y espacios públicos de la Ciudad”.

Además confirmaron que en el año 2022 las autoridades policiales recibieron dos denuncias sobre intentos de robo de los bustos de bronce de López Merino y de Roberto Themis Speroni, ubicados en el Paseo del Bosque.

