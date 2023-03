Faltan docentes de Inglés e Informática en colegios

En los colegios privados el ciclo lectivo 2023 comenzó con preocupación por la falta de docentes en varias materias específicas: Inglés e Informática encabezan las falencias, generadas por la falta de profesores que están optando por otros rubros laborales y dejan la docencia para conseguir mejores recursos, entre otras razones.

En ese contexto, una de las asociaciones que agrupa a más de 2.000 colegios privados de la provincia de Buenos Aires solicita a la Dirección de Educación bonaerense que se flexibilicen las condiciones para las titulaciones de los postulantes o bien se tomen pruebas de idoneidad a profesionales que no son docentes pero pueden transmitir su conocimiento en el aula, según se remarcó.

También se señaló que otras áreas en las que hay dificultades para conseguir docentes son: Química, Física, Matemática y Biología.

Las escuelas privadas de la provincia de Buenos Aires salieron a plantear, además de las dificultades económicas y financieras que viven desde hace tiempo, una problemática que cada vez se acrecienta más y de hecho consideran que la situación “es muy preocupante”: la falta de profesores titulares en muchas áreas, principalmente en idiomas extranjeros, informática y nuevas tecnologías.

“Queremos tratar este tema porque cada vez se acentuará más y necesitamos que las autoridades educativas flexibilicen las condiciones para conseguir recursos humanos en la docencia”, dijo Martín Zurita, secretario Ejecutivo de AIEPBA (Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la provincia de Buenos Aires), entidad que nuclea a más de 2300 servicios educativos en territorio bonaerense.

“Tuvimos muchos llamados de nuestras escuelas asociadas planteando esta situación. Es una tendencia que crece año a año. Hoy la normativa pide titulaciones docentes que no consiguen y la normativa no habilita a personas que teniendo idoneidad pero no título docente puedan dar clases. No hay profesores de estas áreas disponibles porque consiguen, en general, trabajos mejores rentados o en condiciones más ventajosas en las cuales no podemos competir”, indicó.

“Estamos pidiendo una posible solución, algún examen de idoinedad para que puedan acceder otros perfiles . Es decir, flexibilizar en esta época de emergencia las condiciones para que los colegios puedan contar con profesores en estas áreas que son claves por su importancia en la educación del alumno”.

“Hay muy pocos docentes recibidos y en general dejan las horas por nuevos y mejores trabajos con mejores condiciones y más rentables. Entonces, se nos hace difícil competir y sino flexibilizamos las condiciones será imposible conseguir estos docentes. Con el tiempo consideramos que esta situación se profundizará ”, señaló Zurita, quien señaló que “queremos tratar esta problemática cuanto antes con las principales autoridades educativas”.

Según se pudo saber, en el caso de inglés e informática, los docentes consiguen trabajos en empresas extranjeras, trabajan en la virtualidad y ganan recursos que las escuelas no pueden afrontar. Además lo hacen en otro contexto y con otra carga horaria, destacan en el ámbito educativo.

ARANCELES

Otra cuestión que preocupa a los colegios privados está vinculada a los aranceles. Según se planteó, la paritaria docente se pactó en la provincia de Buenos Aires con un porcentaje superior al tope que se puso en el marco de los Precios Justos.

Desde Aiepba señalaron que “tal como se había anticipado, sin tomar en cuenta la paritaria antes de poner un tope se implementó esa medida y el sector quedó por debajo de los acuerdos que se negociaron”.

Los docentes pactaron una paritaria del 40 por ciento de aumento hasta el mes de julio con la provincia de Buenos Aires. También hay 3,5 por ciento de suba que se afrontará con fondos nacionales.

En tanto, los colegios con subsidio tienen el aval para aumentar este mes el 16,38 por ciento y un 3,35 por ciento mensual de abril a junio.