El incendio en El Bolsón afectó vegetación nativa

Brigadistas, bomberos y equipos de protección civil de El Bolsón combaten desde el domingo un feroz incendio desatado en la zona de la Cascada Escondida de dicha localidad de la provincia de Rio Negro. Con el correr de las horas se multiplicaron los focos ígneos abarcando unas cien hectáreas de vegetación nativa y matorral.

El fuego tomó fuerza y se salió de control debido a las fuertes ráfagas de viento lo que complicó al accionar del personal, indicaron desde el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales.

EL FACTOR HUMANO

Un hombre de unos 30 años fue detenido por estar vinculado al inicio del incendio. Vecinos del lugar alertaron a las autoridades de la presencia de un hombre vestido de negro que llevaba combustible. El detenido fue puesto a disposición de la Justicia Federal.

EL ALIVIO

La lluvia caída en la jornada de ayer trajo el alivio que los brigadistas y los vecinos esperaban. “Aún no podemos decir que el fuego está contenido, pero el panorama es mejor” resumió el intendente de El Bolsón Bruno Pogliano. No hubo viviendas afectadas y no fue necesario ordenar una evacuación, aseguraron desde Protección Civil.