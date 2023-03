China advierte a EE UU: sobre el riesgo de un “conflicto”

BEIJING

China acusó ayer a Estados Unidos de atizar las tensiones entre ambas potencias y advirtió del riesgo de un “conflicto” y de una “confrontación”.

Los contenciosos entre Beijing y Washington se multiplicaron estos últimos años sobre cuestiones como Taiwán (territorio al que China reivindica como propio), la soberanía en el mar de China Meridional, el desequilibrio en la balanza comercial o el trato a la minoría musulmana uigur.

El mes pasado, las relaciones se agriaron nuevamente porque Estados Unidos derribó un globo chino usado presuntamente con fines de espionaje, algo que Beijing niega.

El ministro chino de Relaciones Exteriores, Qin Gang, consideró ayer que “si Estados Unidos continúa emprendiendo el mal camino y no frena, ninguna barandilla podrá impedir el descarrilamiento” de las relaciones entre Beijing y Washington.

Si eso se produce, “habrá inevitablemente un conflicto y una confrontación”, agregó Qin, al ser consultado sobre el asunto en rueda de prensa. “¿Quién padecerá las catastróficas consecuencias?”, se preguntó el ministro, al margen de la sesión anual del Parlamento.

LA RESPUESTA DE EE UU

“Buscamos la competencia estratégica con China, no buscamos el conflicto, y nada en nuestro planteamiento (...) debería llevar a pensar que queremos el conflicto”, respondió el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby.

Washington reiteró además que no había habido “ningún cambio” en la postura de Estados Unidos sobre Taiwán, un tema espinoso entre ambos países.

El lunes, el presidente Xi Jinping había lamentado la “contención” y la “represión” de los occidentales contra China, citando a Estados Unidos, e instó al sector privado a innovar más para que su país sea menos dependiente del extranjero.

Las ambiciones de Beijing para desarrollar tecnologías punteras se topan con crecientes restricciones por parte de Washington y sus aliados, lo que lleva a las empresas chinas a redoblar sus esfuerzos para prescindir de importaciones cruciales.

DESAFÍOS

China y Estados Unidos libran una feroz batalla por la fabricación de semiconductores, componentes electrónicos indispensables para el funcionamiento de teléfonos inteligentes, vehículos conectados o equipamiento militar.

En nombre de la seguridad nacional, Washington multiplicó en meses recientes las sanciones contra los fabricantes de semiconductores chinos, que ahora no pueden abastecerse con tecnología estadounidense. “Los factores inciertos e imprevisibles aumentaron considerablemente” para China, declaró Xi Jinping en la sesión legislativa anual en Beijing, según publicó la agencia de prensa estatal Xinhua el lunes por la noche.

“Países occidentales encabezados por Estados Unidos pusieron en marcha una política de contención, cerco y represión contra China, que han traído severos desafíos sin precedentes para el desarrollo de nuestro país”, agregó el presidente de 69 años, que debe obtener un tercer mandato en esta sesión parlamentaria anual.

“Si EE UU continúa emprendiendo el mal camino, nada podrá evitar el descarrilamiento”

“Ante los cambios profundos y complejos tanto a nivel internacional como en China, conviene mantenerse tranquilos, concentrados, actuar de forma proactiva, demostrar unidad y atreverse a luchar” por el éxito, dijo Xi.

“NEOMACARTISMO HISTÉRICO”

Por su parte, el canciller chino defendió que las relaciones entre Washington y Beijing deberían basarse en “el interés común” y “la amistad” y no en “la política interna estadounidense y esta especie de neomacartismo histérico”, en referencia a la caza de brujas contra el comunismo emprendida en los años 1950 en Estados Unidos.

Qin, hasta hace poco embajador en Washington, también lamentó las recientes acusaciones de algunos países occidentales que afirmaron sin pruebas que China pretende suministrar armas a Rusia para la guerra en Ucrania.

En rueda de prensa, el ministro señaló que China no aceptará ni “las sanciones” ni “las amenazas” de Estados Unidos y sus aliados.

En febrero, Pekín lanzó un documento de doce puntos planteando una solución política al conflicto en el que pedía respetar la integridad territorial de todos los países y urgía al diálogo entre ambos bandos.

Qin Gang afirmó que China no estaba “ni en el origen ni era parte de la crisis y no ha suministrado armas a ninguna de las partes”, a la vez que pidió negociaciones de paz “lo antes posible”. La relación entre Beijing y Moscú no constituye ninguna “amenaza para ningún país del mundo”, subrayó.

SIGUE LA SESIÓN LEGISLATIVA

En tanto, como se dijo, el presidente Xi condenó la represión occidental contra China, impulsada a su juicio por Estados Unidos, en un discurso en la sesión legislativa anual en Beijing.

“Países occidentales encabezados por Estados Unidos han puesto en marcha una política de contención, un cerco y represión contra China, que han traído severos desafíos sin precedentes para el desarrollo de nuestro país”, declaró Xi. El gobernante se alista para iniciar su tercer período presidencial consecutivo.

Asimismo, Xi agregó que China debe “tener el coraje de luchar al enfrentar cambios profundos y complejos en el panorama local e internacional”, según la versión en inglés del discurso a los delegados de la Conferencia de Consulta Política del Pueblo Chino (CCPPC).