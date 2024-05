“Fue un error infantil, me confié y quedé con bronca porque perdimos dos puntos”

Juan de Dios Pintado es, hasta el momento, el mejor refuerzo de Gimnasia en el verano pasado. De hecho, es el único de los diez que viene jugando como titular y es dueño -sin mayores discusiones- del lateral derecho. Valorado por los hinchas, tiene sus mayores virtudes en el juego ofensivo, pero no había desentonado en el aspecto defensivo hasta ayer, cuando una distracción fatal permitió el robo de la pelota por parte de Facundo Echevarría y el posterior gol de Uvita Fernández.

“Era para sacarla a la mierda” era una y otra vez el pensamiento que pasaba por la cabeza de Pintado tras el partido. En el vestuario visitante del Norberto Tomaghello, apenas terminado el encuentro, le pidió disculpas a sus compañeros. Y una vez que enfrentó los micrófonos, repitió el pedido hacia los hinchas triperos. Una fuerte autocrítica del lateral, que siente que el equipo no ganó solamente por su equivocación.

A su turno, el propio entrenador Marcelo Méndez se refirió a los errores. “Todos nos equivocamos”, dijo, en referencia a las fallas del equipo en el pase final y en la definición, en un partido en el cual Gimnasia tuvo una docena de llegadas claras al arco de Cristopher Fiermarín. Sin embargo, nada logró sacarle de la cabeza a Pintado su responsabilidad en el 1 a 1 final. Sin azotarse, una respuesta sana del futbolista, que no buscó excusas y se hizo cargo de un error de que, promete, sacó una enseñanza.

- ¿Qué pasó en la jugada del empate?

- Se la quise dejar al Mono pero no era para el Mono, era para sacarla a la mierda. Me confié. Me quedé con bronca. Le pedí disculpas a mis compañeros y le pido disculpas a los hinchas porque costó los tres puntos en un partido en el que fuimos superiores. No me puedo quedar con eso, pero aprendí.

- ¿Te sacó del partido esa jugada?

- Sí, me sacó del partido porque creo que fue un error infantil. Yo sabía que ahí tenía que sacar esa pelota. Después del error me quedé bastante. Estoy con bronca porque eran tres puntos y no uno.

- ¿Hay que dar vuelta la página porque el miércoles tienen revancha rápidamente?

- Sí, los compañeros se acercaron y me dijeron que levante la cabeza, que son errores y del error se aprende. Les agradezco mucho. Pedí disculpas pero no sirve de nada pedir disculpas y hacer lo mismo después, hay que aprender. Hay que agradecerle a los compañeros y seguir trabajando.

“Me siento un hincha más por como vivo el día a día. Gimnasia tiene eso, te atrapa y te hace sentir parte”

Juan de Dios Pintado,

jugador de Gimnasia

- ¿Qué conclusiones sacaste después del empate ante Defensa y Justicia?

- Creo que hicimos un gran partido. Generamos muchas situaciones de gol que no pudimos concretar. Estamos trabajando, los cambios se están notando y creo que vamos por el camino correcto.

- ¿Qué es lo que más te deja conforme del equipo?

- El cambio de actitud, salir a buscar los partidos desde el minuto cero hasta terminar el juego.

- ¿Se fueron con la sensación de que podrían haber ganado en Varela?

- Obvio, por eso terminamos todos con bronca. Respetamos al rival, pero creemos que fuimos superiores y generamos muchas chances de gol. Esa es la bronca, merecimos más.

- ¿Qué les pide Méndez?

- Cambiamos la mentalidad totalmente, ahora nosotros salimos a buscar el partido desde el arranque y aunque falten cinco minutos seguimos buscándolo y si vamos ganando seguimos yendo para adelante. Es lo que nos pide Marcelo, que tengamos esa identidad de juego, una mentalidad ganadora y que la gente se sienta representada por nosotros.

- ¿Es el mismo Méndez que conociste en Uruguay, con la misma forma de jugar en otro fútbol?

- Cuando Méndez estaba por venir yo hablaba con algunos de los muchachos y más o menos les decía como era. Es el mismo Méndez. Yo estuve el año pasado en Defensor y nos fue muy bien. Estamos captando la idea que quiere, lo que busca.

- ¿Es más fácil para Abaldo y para vos que ya conocían al técnico? ¿Son los que deben guiar al resto para que capten la idea del entrenador?

- Sí, porque nosotros ya más o menos sabemos lo que pide Méndez, entonces a la hora de explicar algo nosotros ya lo sabemos. Yo ya había hablado con los compañeros cuando Méndez estaba por venir y me preguntaban cosas. Para Mati y para mí es más fácil.

- ¿Sentís que entraste muy bien en la gente de Gimnasia, que te ha tomado cariño en estos meses?

- Sí. Y yo también le tomé cariño a la gente. La verdad que me siento un hincha más de Gimnasia, por como vivo el día a día. Se los comento a mis amigos y uno de ellos se vino conmigo para acá, fue al estadio y no se quiere volver más, se quiere quedar acá. Eso es Gimnasia, te atrapa y te hace sentir parte.