Alternativas por los alquileres ante los fuertes aumentos en La Plata

El mercado de alquileres atraviesa una etapa de transición y en el reacomodamiento de precios ha surgido la necesidad de aplicar bonificaciones para los contratos firmados bajo la polémica ley 27.551. La razón es que el precio es mucho más caro que el valor de mercado que se maneja en la actualidad.

Por ejemplo, un departamento que desde el año pasado tiene un valor de 150.000 pesos, con el índice de actualización del 232,5 por ciento para el mes de junio se irá a casi medio millón de pesos, un monto difícil de afrontar. Ese mismo departamento, según valor de mercado, puede rondar los 300.000 pesos, indicaron martilleros platenses. En este caso puede entrar la figura de la bonificación para que llegue o se aproxime al valor de mercado para evitar que el inquilino se vaya de la unidad.

Otro ejemplo, si el departamento tiene un valor de alquiler de 300.000 pesos, con la actualización informada por el Banco Central para el Índice de Contratos de Locación (ICL) que contempla inflación y salarios, se irá en junio a casi un millón de pesos al aplicar la fórmula anual que rige esa clase de contratos.

“Precios irreales para la economía actual”, dijo Santiago López Akimenco, integrante del Foro Profesional Inmobiliario, que todos los meses difunde el índice de actualización anual para contratos que están bajo la ley 27.551.

López Akimenco dijo también que “la actualización del mes pasado, de casi 220 por ciento anual, y la de junio, con el 232 por ciento anual, despegan los valores de mercado de las actualizaciones por la ley 27.551. En este caso se habla con el propietario para bonificar los valores porque se corre el riesgo de dejar vacía la unidad. Si no lo entiende el propietario, será un conflicto que terminará con el departamento o casa sin locatarios”.

El profesional indicó también que “muchos inquilinos plantean que les cuesta llegar, o que directamente no llegan. Entonces prefieren pagar la multa por rescindir anticipadamente y afrontar también el valor de mudanza porque saben que no van a llegar a poder abonar el precio en los próximos meses. En este contexto, nuestra figura de intermediarios se hace cada vez más crucial para evitar un conflicto y acercar a las partes”.

Con respecto a las bonificaciones, el profesional dijo que “no es algo sistemático, pero van apareciendo casos. Algunos inquilinos lo lograron, depende de los valores y de las realidades de ambas partes. De acá en adelante habrá una suba en las bonificaciones en la cantidad de gente que tenga necesidad de sentarse a solucionar el tema porque se va de las manos si no la abordan. En función de porcentajes de la actualización escapan a la realidad del mercado y del inquilino. En conclusión son diversos los porcentajes, pero tiene que ver con el tipo de propiedad, valores y realidad de cada uno para que se puedan cumplir los contratos. De lo contrario, el fin de la situación sería que el inquilino deje la unidad. El propietario que no lo entienda con el diálogo lo entenderá a la fuerza porque si se va el inquilino tampoco va a poder poner ese precio alto en el nuevo contrato”.

Ante valores tan altos en alquileres aparece la figura de las bonificaciones en algunos casos

Para Mirta Líbera, titular de la Cámara Inmobiliaria de la provincia de Buenos Aires, “las actualizaciones por la ley 27.551 tienen porcentajes muy altos. Es impactante, pero hay que tomar en cuenta también que en muchos casos la base es con precios muy retrasados. El 232 por ciento anual se aplicará sobre algunos valores que estaban siendo equivalentes a un tercio de lo que es precio del mercado de este momento”.

“Claramente impacta en la relación con los precios nuevos del mercado, solo los que recién empiezan están acordes al mercado. Y cuando aparece la dificultad para cumplir esos precios empiezan a tener una quita pequeña, una baja en los precios, para adecuarse a la actualidad. Como se actualizan cada cuatro meses es accesible el pedido para que accedan los propietarios en los contratos que se firman desde este año”, agregó la profesional.

También se indica en el rubro que los contratos que se hacen ahora y actualicen a seis meses van a tener menos porcentajes de actualización. No tendrán indices escandalosos ante la baja de la inflación. Este tramo del año es el peor en relación a la aplicación de índices, explican distintos martilleros consultados por este diario.

Con la actualización anual por la ley 27.551, un alquiler de $150.000 se va a $500.000 en junio

Para el martillero Ramón Penayo, la realidad es que “todo aquello que está atado a la inflación supera valores de mercado. Ahora hay oferta a valores que se acomodan al mercado. Antes no alcanzabas a publicar y se alquilaba. Ahora hay más normalidad en el mercado. La inflación está bajando y va a impactar en el alquiler. Es posible que haya bonificación. Hay algunos casos que las piden, pero no son muchos. Y lo analizamos. El mercado se va acomodando. Si algún propietario no está de acuerdo, se va a poner complicado. En mi caso no tenemos muchos contratos con esos inconvenientes”.

Por su parte, la martillera pública Mariana Valverde indicó que “lo que ha pasado es que han llegado los precios por arriba del mercado los que tienen actualización trimestral o cuatrimestral por IPC, y se trató de hacer un acuerdo para llegar a un precio acorde. Los ajustes son altos en la ley 27.551, pero en contratos con bajo precio. Aun así, hay casos en los que no han llegado a precios de mercado. No hay rescisiones más de lo habitual. No hay números masivos”.

En tanto, la martillera pública Gisela Agostinelli indicó que “la diferencia es mucha entre la actualización por la ley 27.551 y los precios de mercado. No hemos tenido locatarios que rescindan hasta el momento. Si hay locatarios que no están renovando y se juntan con otros compañeros o se vuelven a la casa de sus padres ya que los costos les quedan muy elevados para poder soportar el alquiler y la vida cotidiana”.

“Creo que los valores han llegado a un techo y que según lo previsto la inflación debería bajar con lo cual el incremento del índice también disminuirá. Hemos tenido algunos casos puntuales que han llamado para solucionar el tema y hemos transmitido esa inquietud al propietario y en algunos casos han accedido a una pequeña rebaja”, agregó.

También indicó la profesional que “al haber más oferta los interesados en alquilar están más tranquilos. La gente se va acostumbrando a los nuevos valores. Lo ideal es que no perdamos de vista el valor de mercado que es el que manda. Siempre hay que tratar de llevarlo a ese valor. Aunque haya un contrato firmado siempre y cuando ambas partes se pongan de acuerdo se puede repactar”.

Según la martillera pública “en La Plata también bajaron los precios y ahora están en una meseta los valores. Al haber más oferta eso hace que no se alquilen tan rápido y que se replantee el valor del alquiler para que se pueda alquilar llevando a la baja de los valores”.