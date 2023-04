Demoras y otros reclamos de miles de platenses por los servicios de micros

A principios de marzo pasado y ayer se reflejaron en las columnas de este diario las distintas deficiencias que padecen muchos de los servicios de ómnibus de la Región y se aludió a la necesidad de contar con líneas modernas, que respondan a las necesidades de la población y cuya prestación resulte acorde a los adelantos y a las cambiantes demandas de la época.

Sin embargo, en la semana que ahora termina se presentaron situaciones que volvieron a demostrar graves incumplimientos funcionales en distintas líneas de transporte de pasajeros de nuestra ciudad y las líneas locales exhiben deficiencias inconcebibles.

Por otra parte, la ostensible reducción de frecuencia que se registró en los viajes entre La Plata y capital federal por parte de una de las empresas que presta ese servicio, complicándose de ese modo el traslado de miles de pasajeros que se mueven a diario por ese trayecto, una situación que pudo apreciarse en las extensas colas que se formaron en la Terminal de Ómnibus.

Desde la empresa se aseguró que “los servicios no fueron reducidos”, aunque se reconoció que tiene menos micros en la calle: “Estamos tratando de resolver el problema de coches que deben repararse. No estamos consiguiendo reposición, a lo que se sumó el flagelo constante de la rotura de vidrios”. Tras señalar que no tienen respuesta oficial por esa situación, añadieron que “seguimos haciendo todos los esfuerzos para continuar cumpliendo con los servicios a pesar de los incumplimientos permanentes del Estado Nacional en el reconocimiento de los costos reales y en el pago en tiempo y forma de las compensaciones tarifarias”.

La situación se complicó cuando usuarios de otra de las empresas que une ambas cabeceras con un itinerario similar, presentaron iguales quejas relacionadas a la reducción del número de colectivos y, consecuentemente, a las mayores demoras en las frecuencias que ello significaba. En ambos casos se llegó a hablar de esperas de hasta tres horas.

De este modo miles de pasajeros quedaron varados, ya sea para ir hacia la capital federal como para regresar a nuestra ciudad. “Esto no es novedoso, viene ocurriendo con mayor o menor intensidad desde hace unos tres meses”, afirmó un usuario.

Al mismo tiempo, trastornos semejantes se volvieron a presentar en líneas de micros que circulan sólo por nuestra zona. No sólo poder conseguir un micro al que subir en tiempos razonables, sino también encontrar las paradas, descubrir qué ramal tomar y, desde luego, agolparse con muchos otros usuarios en las paradas atestadas forman parte de las dificultades que vienen sufriendo habitualmente los usuarios de la Región.

Durante la noche el servicio se resiente excesivamente y según denunciaron algunos usuarios a periodistas de EL DIA resulta más grave que en algunos ramales los choferes en paradas establecidas para el ascenso o descenso de pasajeros no se detengan. El argumento con que suelen justificar su actitud es que deben cumplir un estricto horario de llegada a la terminal correspondiente y no tienen tiempo de frenar en todas las paradas.

Los pasajeros, al igual que siempre, como convidados de piedra en estas situaciones entre las empresas y las áreas de Transporte, que oscilan siempre entre incumplimientos crónicos, litigios permanentes y soluciones a medias. Por otra parte, en algunas ciudades de nuestro país se han implementado sistemas que posibilitan a los usuarios informarle sobre el tiempo que tardará en llegar a cada parada y hasta, mediante el teléfono celular, del recorrido de las diferentes líneas locales. En el Gran La Plata sería un paso importante que debe adoptarse y ponerse en funcionamiento en el más breve tiempo posible.

Se ha dicho ya y vale insistir: los especialistas coinciden en apuntar a la necesidad de realizar en La Plata un planeamiento integral y eficiente del transporte público, que contemple la necesidad de administrar y absorber los efectos del crecimiento poblacional y urbanístico, enhebrando en ese programa la existencia de un esquema que -tanto en su tecnología como en diagramación funcional- sea económico, eficiente y que se encuentre a la altura de la nueva dinámica de la época.

Ello, sin perjuicio de reclamar que las autoridades prevengan situaciones negativas, como las que atraviesan actualmente los pasajeros, entre ellas la de eternizarse en las paradas, sufrir traslados incómodos o verse sometidos a la imposición de itinerarios irracionales y costosos.