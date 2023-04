Recolección y transporte: así funcionarán los servicios públicos en La Plata durante el feriado del 2 de Abril

La Municipalidad de La Plata informó el funcionamiento de los servicios comunales durante el feriado por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas. Como es habitual, el domingo las oficinas no tendrán actividad y tampoco habrá recolección de residuos.

De esta manera, el Municipio comunicó que no habrá servicio de recolección, por lo que se instó a la comunidad a no sacar ningún tipo de residuo a la vía pública.



Asimismo, no se aplicará el sistema de Estacionamiento Medido, aunque el área de Control Ciudadano realizará inspecciones, operativos viales y controles de nocturnidad. Además, se recibirán denuncias vecinales a través de la línea de reclamos 147, que funciona las 24 horas de los 365 días del año.



También la Secretaría de Seguridad local funcionará de forma habitual, con controles permanentes en las distintas localidades del Partido.



En tanto, los Centros de Salud municipales contarán con guardias de enfermería durante todo el día y el Servicio de Emergencias (SAME) trabajará con normalidad, atendiendo urgencias al número de teléfono 107.



Por su parte, el transporte público circulará con cronograma de feriado, mientras que el cementerio municipal estará abierto al público de 7:00 a 15:00 y la administración de 8:00 a 12:00.



A su vez, el Mercado Central operará de 8:00 a 13:00 y el Mercado Regional comenzará con la descarga a las 18:00 para abrir el lunes a las 4:00.



Finalmente, se informó que tanto la República de los Niños (Camino General Belgrano y 501) como el Parque Ecológico (Camino Centenario entre 426 y 460) permanecerán abiertos en su horario habitual.