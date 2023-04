Apuntan a usurpadores por un piquete que dejó sin luz a Romero

Vecinos de Melchor Romero denuncian que desde hace más de una semana se realiza un piquete en 520 y 179 que los afecta seriamente, ya que los micros deben desviarse hasta Ruta 36 y retomar por avenida 44, no pueden llegar las ambulancias al Hospital Alejandro Korn y se sienten “presos” en su propio barrio. A su vez, ayer produjeron un apagón en una zona de la localidad cuando el fuego afectó equipamiento de Edelap.

Según lo que exponen los frentistas de Barrio Parque, personas que “tomaron tierras detrás de la Unidad Penal 45 cortan las dos manos de la avenida 520 a la altura de 179 desde las 8.30 de la mañana hasta las 20.30, desde el lunes de la semana pasada, en reclamo de que se abran calles en ese predio ocupado para que los micros y ambulancias puedan circular por allí”. Apuntan que los impulsores del corte lo cumplen como si fuera “una rutina laboral. No lo hicieron durante el fin de semana largo”.

“Es contradictorio y estamos cansados. Los vecinos que salimos a trabajar todos los días no podemos llegar a nuestras casas porque los micros te dejan muy lejos de las paradas ya que se tienen que desviar hasta Ruta 36, tomar la 44 y recién ahí vuelven para este lado. Ellos piden ambulancias pero no las dejan pasar tampoco”, explicó una de las frentistas afectadas.

En ese sentido, otro vecino comentó que “encima a veces están violentos. Les pedimos que liberen una mano, pero no lo hacen y le tiran piedras a quienes aparecen por 179. Sólo quieren molestar y nadie hace nada, la policía no aparece y el delegado comunal dijo que ya se hizo la denuncia, pero esta gente sigue sin moverse”.

A raíz del conflicto, un camión que trasladaba vacas se cayó ayer a una zanja en la esquina de 181 y 519 y tuvo que ser asistido por personal especializado para poder retomar su trayecto.

Por fortuna no hubo que lamentar heridos, ya que además del conductor del camión no hubo otras personas involucradas en el hecho.

“El pobre camionero no conoce la zona, iba para el frigorífico de Gorina trasladando a los animales y quiso circular por las calles internas del barrio y no pudo doblar porque no le daba el ángulo. Todo esto sucede porque nadie interviene en el piquete de la 520. Son diez personas que le complican la vida a todo el mundo”, enfatizó una vecina en diálogo con este diario.

“Así están rompiendo todas las calles de la zona, que no son de asfalto. Nosotros tenemos mejorado y no andamos cortando la calle para que pongan hormigón”, reclamó la frentista.

Además, quienes viven en la zona afectada explicaron que la policía se para en 520 y 173 para desviar el tránsito “pero no desactiva el corte”.

CORTE DE LUZ y denuncias

Al cierre de esta edición los vecinos denunciaron que los manifestantes habían iniciado un fuego en la calle que terminó afectando la cámara de Edelap que explotó dejando a “tres barrios sin luz. Tuvieron que venir los bomberos a apagar el incendio y no sabemos cuándo va a volver la electricidad”, dijeron.

Este medio pudo averiguar que ayer por la tarde se realizó la denuncia y el fiscal de turno, Juan Menucci quedó a cargo de la causa en la que se por estas horas se está intentando determinar qué es lo que sucede, si hay algún tipo de delito y si se tiene que imputar a alguna persona.

A su vez, fuentes de la Municipalidad informaron que “se realizó la denuncia penal contra un grupo de punteros vinculados a organizaciones políticas y sociales, por los reiterados cortes de calle promovidos en la avenida 520, para exigir que se les entreguen terrenos para la generación de un asentamiento en la zona”.

Agregaron que “la reacción de estos sujetos fue atacar la comisaría y prender fuego una transformador de Edelap, causando un enorme apagón en la zona al boicotear la red de energía eléctrica”. Además exigieron la “inmediata intervención policial y de la fiscalía para detener a los sujetos, que en su mayoría se encuentran identificados en videos y material fílmico probatorio, que ya fue elevado durante los últimos días a la fiscalía de turno”.