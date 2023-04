La falta de patentes, una infracción sin freno en las calles de la Ciudad

El tránsito platense tiene sus particularidades, y entre ellas se observa la creciente presencia de vehículos sin patente o con escasa visibilidad, lo que se considera una infracción que en algunos casos puede traer serios trastornos a los propietarios de esos rodados o bien a terceros al ser impactados por un coche, camión o moto sin identificación.

Según las últimas estadísticas que difundió la Municipalidad de La Plata en el último año fueron multados y quedaron fuera del circuito hasta normalizar la situación mas de 300 vehículos.

Para quienes sufren el robo o la pérdida de las chapas patentes el riesgo puede ser mayúsculo. Hay organizaciones delictivas que las utilizan para cometer algún ilícito y hasta que se verifica que la identificación no corresponde al vehículo secuestrado corren el riesgo de quedar imputados.

En caso de que alguien sufra el robo de una o de las dos patentes del auto, se debe radicar la denuncia. Con la exposición policial por la sustracción de las chapas, el trámite se completa en el Registro de la Propiedad Automotor, en el que se solicita un formulario 02.

Aunque ese formulario es gratis, en el Registro de la Propiedad Automotor se cobra la certificación de la firma hay que pagar el costo de la fabricación de las patentes.

Cabe señalar que la necesidad de realizar la denuncia y el trámite de reposición de las patentes robadas o perdidas tiene como objetivo evitar eventuales procesos penales si la chapa fue colocada en un automóvil usado en un homicidio o un robo o si la patente se instaló en un vehículo involucrado en un accidente de tránsito con víctimas.

Vale señalar que la ausencia de la patente también puede traer consecuencias económicas para el que pierde una o las dos chapas, ya que si circula con el rodado en esas condiciones puede afrontar una multa cercana a los 230.000 pesos. A su vez, puede ser motivo de secuestro del rodado y retención de la licencia de conducir.

El trámite para recuperar las patentes se tiene que realizar en un Registro Automotor oficializado, no se pueden comprar las chapas en otra parte. Una vez que se hace la denuncia el Registro Automotor entrega patentes provisorias: papel blanco con números y letras en rojo, hasta que llegue la chapa metálica con el duplicado, triplicado o cuadruplicado, según el caso. Esa placa en papel tiene un plazo de 30 días, renovable en caso de que no haya llegado la chapa metálica antes de ese plazo estipulado inicialmente. Hasta conseguir la identificación provisoria en papel y números rojos es recomendable no circular con el rodado en cuestión, con el fin de evitar las multas y sanciones antes mencionadas.

La reposición de las placas tiene un costo cercano a los 10.000 pesos por los formularios

que hay que completar: cédula nueva (si hay más de un propietario del rodado con una cédula se paga por cada plástico); el juego de placas (aunque se pierda una de las dos la reposición es por ambas porque tanto adelante como atrás hay que colocar la misma); la firma; y otro formulario alusivo que hay que completar. También hay que sumarle por el costo del informe de infracciones que tiene el rodado. Por lo tanto es engorroso y costoso perder una o las dos chapas patentes, cualquiera fuere el motivo.

Además, para iniciar el trámite, una vez que llega el día del turno otorgado, el interesado debe concurrir al Registro con el documento nacional de identidad (DNI) original y el título original del rodado.

Al ser considerada una falta grave, se estipula que la multa tiene los módulos más altos según las normas de tránsito. Como si el rodado no tuviera la VTV o bien cruza un semáforo en rojo. Esto significa que puede llegar a las 1.000 unidades fijas (UF). Cada UF tiene un costo de 229.5 pesos, según el valor fijado en marzo pasado.

ANTECEDENTE escalofriante

Semanas atrás trascendió que un auto usado en un ataque criminal que se produjo en el interior del país tenía colocada una patente que había sido sustraída en Rosario. El automóvil tenía pedido de secuestro pero, debido a que circulaba con una patente robada de la que no se había realizado la denuncia, nadie lo paró en la ruta.

Muchas veces las patentes de los rodados que son utilizados para algún ilícito son materia prima para la fabricación de patentes, un rubro que, en algunos casos, se publica en plataformas digitales.

Cabe indicar que por la serie de robos de patentes, también aparecieron en el mercado distintos elementos de seguridad para evitar el robo de las chapas que, generalmente, están fijadas a la carrocería con tornillos convencionales. Dichos kits antirrobo de patentes cuestan entre 5.000 y 20.000 pesos y consisten en una de serie de tornillos que dificultan el saqueo de las chapas.