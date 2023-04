Reclamos por lotes de Villa Garibaldi y Sicardi

Las normativas comunales y la resolución judicial en torno a la suspensión de las construcciones sin autorización en el humedal del arroyo El Pescado generaron malestar entre quienes ya habían comprado lotes en la zona.

Se trata de propietarios de terrenos comprendidos por el polígono delimitado por las calles 659, 7, 670 y 22, que denuncian que habiendo adquirido los mismos de forma legal ahora no pueden construir ni vender los mismos.

En el artículo 141º de la Ordenanza Municipal 12.079 modificado en 2021, establece que quienes quieran construir en dicho polígono deberán solicitar factibilidad de Proyecto ante las Direcciones Municipales pertinentes ya que pertenece a las Zonas de Preservación Patrimonial.

“Nosotros entendemos lo del humedal, pero en mi caso, por ejemplo, compré el terreno en 2010, antes de la modificación de la ordenanza. Yo tenía construido un quincho de material y otro de paja, que se me incendió en 2018, y ahora no puedo hacer más nada, tampoco podemos venderlo. Pedí un medidor de luz y me dijeron que no por todo este lío. Otros vecinos quieren traer vacas para poder hacer algo con las tierras, pero tampoco dejan poner animales porque ya hay gente viviendo en el barrio”, explicó Javier, propietario de un lote en 13 y 670 de Villa Garibaldi, quien agregó que desde agosto del año pasado están esperando ser atendidos por la Municipalidad para que resuelva este conflicto que los deja con las manos vacías.

“Necesitamos una solución. Además, están discriminando, porque quienes accedieron al crédito Procrear sí pueden levantar sus casas, pero quienes no tuvimos esa posibilidad, no. Somos unas 300 familias en esta situación. No es justo, tendrían que ampliar el límite hasta la 673 ”, expresó Adriana, otra vecina afectada por la medida.

En ese sentido, la frentista, adelantó que “algunos ya estamos por judicializar el tema. Tienen que tener en cuenta que son lotes a los que vinieron agrimensores a medirlos, nosotros pagamos eso en el Registro de la Propiedad. El Municipio intervino en todo eso. Nosotros pagamos todos los impuestos de ARBA y los municipales por cada terreno, es ilógico lo que hacen”.