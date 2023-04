Protesta de la comunidad italiana

Miembros de la comunidad italiana en La Plata y otras ciudades de la Provincia se movilizaron ayer a Plaza Moreno para reclamar mejores servicios en el consulado de 48 entre 12 y 13.

Si bien la jurisdicción del consulado italiano en La Plata abarca 59 ciudades del interior de la Provincia, La Plata es donde reside la mayoría de los 103.000 ciudadanos nacidos en Italia o con doble ciudadanía.

Las quejas surgen por trámites de renovación del pasaporte italiano y la obtención de turnos para iniciar el trámite de ciudadanía italiana.

La falta de respuesta ha originado el crecimiento de múltiples gestorías y estudios jurídicos que ofrecen servicios de asesoramiento, armado de expedientes y en muchos casos obtención de turnos, se explicó.

En Plaza Moreno hubo banderas italianas y carteles de las ciudades del interior. Cantaron los himnos argentino e italiano y se escucharon palabras de los representantes de los italianos ante el gobierno.

Pidieron que “se habiliten más turnos, se aceleren los trámites demorados y se acorten los tiempos de espera para una ciudadanía italiana o la obtención de un pasaporte”.

Juan Martín de Lucca, presidente de “Comites La Plata” destacó que “es la expresión de los italianos que vivimos en La Plata y alrededores, que estamos cansados del maltrato y la desorganización” y remarcó que “hay gente que hace un año no puede renovarlo, la página no anda, es difícil y cuando ingresas, te dice que no hay turnos”.

Franco Tirelli, diputado de la República de Italia por Sudamérica hizo énfasis en que “en la campaña remarcamos mucho el tema de los servicios consulares. En La Plata el cónsul no hace el trabajo que tiene que hacer y pasan estas cosas”.