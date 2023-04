La visita a La Plata, carísima: robo millonario a un matrimonio chileno

“Nos dejaron con lo puesto”, fue la frase que -con amargura- utilizó una pareja chilena recién instalada en la Ciudad. De acuerdo a lo que pudo saber este diario, antes de que pudiera descargar el equipaje de su vehículo particular, para alojarse en un hotel de la zona de la Terminal de Ómnibus, sufrió en carne propia la inseguridad que existe desde este lado de la Cordillera.

Según lo que relataron las víctimas, identificadas como Alejandro Valdivia (72) y Carmen Rojas (65), desde la vereda del hotel de 42 entre 2 y 3, al que llegaron minutos después de las 14, tenían pensado quedarse cinco días.

“Vinimos a La Plata para continuar con tratamientos odontológicos que iniciamos acá. Pero con este robo, solo nos quedaremos en el hotel el día que dejamos pago por la reserva que hicimos. Luego nos iremos a la casa de una nieta -de 27 años- que vive en Villa Elvira”, revelaron.

La pareja -oriunda de Viña del Mar- señaló que “cuando venimos a La Plata, ella siempre nos hospeda en su casa. Pero esta vez tuvimos que recurrir a un hotel, porque estaba con gente de visita y no tenía lugar”.

“NO LO PODÍAMOS CREER”

Consultados sobre el cuantioso robo de su equipaje, Valdivia informó que “con mi esposa recién habíamos llegado a La Plata, después de haber disfrutado cinco días en Mar de Ajó, por una comadre que vive acá y que nos prestó el departamento que tiene en esa ciudad balnearia”.

Luego citó que “como vimos que en la cuadra del hotel había un espacio para estacionar un auto, mi mujer se quedó cuidando el lugar, mientras yo iba a buscarlo. Lo había dejado estacionado sobre 3 (entre 41 y 42)”.

A pocos metros de llegar a su vehículo, marca Kia modelo New Carens, Valdivia observó azorado un detalle que lo desconcertó.

En tal sentido, precisó que “cuando cerré el auto con la alarma, los espejos delanteros quedaron cerrados. Y me sorprendí que los encontré abiertos”.

Fue el primer indicio de lo que, instantes después, tomó forma ya de un enorme disgusto.

“Enseguida comprobé que me habían abierto las puertas del coche y también el baúl”, recordó con una mueca de fastidio.

Sobre lo sustraído, detalló que “se llevaron dos valijas en las que teníamos 2.500 dólares, 200.000 pesos y 100.000 pesos de moneda chilena, equivalente a unos 50.000 pesos argentinos”.

Globalmente, el perjuicio económico para el matrimonio trasandino rondó el 1,3 millón de pesos de nuestro país.

Valdivia mencionó que, además, “nos robaron un celular, una copia de la llave del auto y toda nuestra ropa”.

Su esposa sintetizó: “Nos dejaron con lo puesto”. Tras unos segundos, se sobrepuso y aludió a cómo fue que se enteró del robo que afecta a ambos.

“Como mi esposo tardaba bastante en llegar a la cuadra del hotel con el auto, caminé hacia el lugar donde quedó estacionado. Lo vi charlando con un policía. Cuando me contó todo, al igual que mi marido, no lo podía creer”.

Valdivia comentó que “el policía me dijo que seguro me abrieron el vehículo con un inhibidor. Y que seguro llamó la atención del delincuente, que el auto tuviera patente chilena”. La pareja cerró: “Ahora tenemos que ir a la casa de nuestra nieta, ya que no nos quedó más dinero. Y nos preocupa que este sábado tenemos turno con el odontólogo y no podemos pagarle”.