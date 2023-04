Lula le pide a EE UU “dejar de incentivar la guerra” en Ucrania

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo que Estados Unidos debe dejar de “incentivar la guerra” en Ucrania, en su último mensaje antes de dejar China y llegar a Emiratos Árabes Unidos (EAU), última escala de su gira por Asia.

“Estados Unidos necesita dejar de incentivar la guerra y empezar a hablar de paz. Es necesario que la Unión Europea empiece a hablar de paz para que podamos convencer a (el presidente ruso, Vladimir) Putin y (el mandatario ucraniano, Volodimir) Zelenski de que la paz es el interés de todos y que la guerra, por el momento, sólo interesa a ambos”, dijo Lula.

Uno de los objetivos del líder del Partido de los Trabajadores (PT) es crear un grupo de países para trabajar una salida negociada al conflicto iniciado tras la invasión a larga escala de Rusia a su país vecino el 24 de febrero del año pasado.

“Es preciso tener paciencia” para conversar con Putin y Zelenski, señaló. “Pero sobre todo es preciso convencer a los países que están proveyendo armas, incentivando la guerra, que paren”, agregó.

Previamente, durante su encuentro con el mandatario chino Xi Jinping, Lula había dicho que pretende que Brasil y China se asocien para “equilibrar la geopolítica mundial” y advirtió que “nadie va a prohibir” la profundización de las relaciones entre ambos países.

En ese marco, durante la conferencia de prensa celebrada al final de su visita a Beijing, el mandatario dijo que no teme una reacción negativa de Washington por su diálogo con el gigante asiático: “Cuando hablo con EE UU no me preocupa lo que China piense de mi conversación con ellos. Estoy hablando de los intereses soberanos de mi país. Cuando vengo a hablar con China, no me preocupa lo que pensará EE UU”.

En febrero, Lula fue recibido en la Casa Blanca por Joe Biden, en una reunión en la que ambos se presentaron como líderes de los valores democráticos y defensores del medioambiente.

Ahora, se mostró confiado de que este fortalecimiento de las relaciones entre Brasilia y Beijing no causará ningún “rasguño” con EE UU.

“No necesitamos romper y pelearnos con nadie para mejorar. Brasil tiene que buscar sus intereses. Brasil tiene que buscar lo que necesita y Brasil tiene que hacer acuerdos posibles con todos los países”, defendió.

Lula, en tanto, se reunió ayer con el presidente de Emiratos Árabes, el emir Mohamed bin Zayed al Nahyan, para discutir acuerdos comerciales, inversiones bilaterales y medio ambiente.