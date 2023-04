La peluca récord de más de 2,5 metros de ancho

El artista australiano Dani Reynolds ha creado la peluca más ancha del mundo, que mide 2,58 metros. El récord lo tenía anteriormente la actriz Drew Barrymore, que usó una peluca de 2,23 metros en 2017, en el show conducido por Jimmy Fallon. Inspirándose en la “espectacular” peluca de Drew, Dani se dispuso a reclamar el récord para sí mismo, usando el postizo de la actriz de “ET, el extraterrestre” y “Scream” como punto de referencia. Después de hacer la subestructura y el diseño del postizo en general, Dani contó con la ayuda de la artista Meg Wilson para crear la base de tela, coser el cabello sintético y hacer los moños rosados gigantes. El mayor desafío al que se enfrentó Dani fue asegurarse de que la colosal peluca estuviera perfectamente equilibrada. Si no fuera ponible, Dani no lograría el récord mundial. “No tener experiencia en ingeniería estructural o en la fabricación de accesorios grandes hizo que esta tarea fuera bastante difícil”, explicó Dani, que junto a Meg pasó alrededor de dos meses construyendo el enorme postizo. En total, los materiales cuestan aproximadamente 4000 dólares australianos (unos 2680 dólares estadounidenses). Una vez que se completó el trabajo en la peluca, Dani decidió presentarla en la noche de apertura de la exposición Studios: 2022 en ACE Gallery, una de las galerías de arte contemporáneo más grandes de Adelaida. Inspirándose, como se dijo, en la aparición de Drew Barrymore en el programa de Jimmy Fallon, Dani se aseguró de que la gran revelación de la peluca fuera “como un programa híbrido de entrevistas/actuaciones en vivo”. “Estaba interpretando el papel de Jimmy y Drew simultáneamente”, dijo Dani. De pie frente a la gran audiencia que asistió, Dani bromeó: “Me gustaría que tuvieran en cuenta que Drew Barrymore tenía a su disposición un conjunto de utilería y vestuario de alta gama de Nueva York que hizo la peluca para ella”. En cambio, “este postizo lo hice yo mismo con Meg”. La peluca de Dani recibió fuertes aplausos cuando fue presentada ante la multitud. Ante la pregunta de qué será del postizo que batirá récords, Dani respondió: “La verdad es que no lo sé”. “Esta es una pregunta que me hago todos los días cuando justifico mantener la peluca sobre el escritorio de mi pareja en nuestra casa”.