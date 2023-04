Movimientos sociales oficialistas, contra el Fondo

Las organizaciones sociales oficialistas enroladas en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), con el Movimiento Evita a la cabeza, preparan una “gran marcha” contra el Fondo Monetario Internacional (FMI) y las políticas de “ajuste” que acordó con el gobierno de Alberto Fernández, que ellos mismos integran. Si bien en la superficie la medida puede interpretarse como una acción contra la administración del Frente de Todos, en la profundidad será un mensaje a un posible gobierno opositor.

Los dirigentes que encabezarán la demostración de fuerza -aún sin fecha confirmada- afirman que el Gobierno no recortará los 400 mil planes que pide el FMI pero sí lo hará “una Patricia Bullrich, un Javier Milei, un Horacio Rodríguez Larreta”. Desde el entorno de Emilio Pérsico, uno de los líderes del Evita, agregan: “Por eso hay que mostrarles que no perdimos el manejo de la calle. Qué quede claro, si un compañero o compañera no gana las elecciones, la avenida 9 de Julio volverá a ser nuestra”, amenazan. “Queremos que el Fondo no nos joda más”, dice directo y sin metáfora Castro, el poderoso secretario general de la UTEP y dirigente del Evita y del Movimiento Misioneros de Francisco.