Talleres y San Lorenzo repartieron puntos

En el partido que cerró la fecha de domingo, Talleres y San Lorenzo no pasaron del 0-0, resultado que no les cayó bien a ninguno de los dos equipos: los locales no pudieron acercarse a los puestos de arriba y los azulgranas perdieron dos puntos en su mano a mano con River, que ganó en Rosario.

El partido fue equilibrado pero mostró a Talleres un poco mejor, sobre todo en el arranque del juego y en el tramo final, cuando tuvo un penal que Augusto Batalla le contuvo a Michael Santos a falta de siete minutos. El arquero, que había cometido la infracción sobre Barrera se tiró a su derecha pero con los pies logró desviar la pelota, que tampoco pudo empujar Bustos.