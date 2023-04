Elogio del aburrimiento: por qué no cargar a los niños de actividades

Lunes y miércoles, inglés; martes y jueves, natación; sábados, fútbol, y a lo largo de toda la semana una intensa demanda escolar. Cargada de actividades -algunas veces elegidas y otras impuestas por sus padres-, la agenda de muchos chicos hoy no les deja casi margen para que se puedan aburrir. ¿Y acaso eso está mal? Para uno de los pedagogos más prestigiosos del mundo, el italiano Francesco Tonucci, definitivamente sí. La falta de tiempo libre durante la infancia -asegura- atenta contra el desarrollo de su autonomía y su creatividad.

De visita en Argentina, donde días atrás participó de un conversatorio sobre los derechos de los niños y niñas organizado por la secretaría nacional de la Niñez, Tonucci remarcó la importancia del “tiempo libre y sin compromisos” durante la infancia y reivindicó el aburrimiento como una necesidad para su desarrollo personal.

“El tiempo para el juego, la experiencia más importante durante la infancia, hoy ha desaparecido de la vida de nuestros niños y niñas, y esto es gravísimo”, señaló el pedagogo italiano durante su presentación, que fue transmitida en vivo a través de YouTube.

“Los niños tienen derecho al tiempo libre, donde no hay compromisos, no hay cosas para hacer, un tiempo que se puede perder, que está en sus manos y en la que nosotros, los adultos, no deberíamos entrar; lo que no significa que no podemos acompañarlos, sino que es un tiempo en que ellos tienen el mando”, explicó.

Durante su presentación, Tonucci enfatizó la necesidad de “desarrollar competencias nuevas, que hoy normalmente no están presentes”, ya que “la educación familiar y escolar deberían ayudar a cada niña y niña a descubrir lo que tienen adentro, su personalidad, sus aptitudes y vocaciones”.

Consultado sobre el impacto de las tecnologías digitales en las vida de los niños, Tonucci comentó que, al dar la “posibilidad de pasar mucho tiempo dentro de casa”, las consolas de juegos y las pantallas en general hacen que “cuando llegan a la adolescencias tienden a considerar más fácil conectar con los demás y vivir toda la experiencia social virtualmente para evitar los problemas conectados con la experiencia personal social real”.

EL FACTOR MIEDO

Autor de numerosos libros que buscan promover el reconocimiento de niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho, Tonucci es el creador del reconocido proyecto “La Ciudad de las niñas y de los niños”, que se desarrolla en Italia, España, Portugal, Suiza, Francia y nueve países de América Latina, como Argentina y Brasil.

Su principal propuesta es que los chicos puedan salir a jugar a la calle como tiempo atrás. ”No dejamos salir a los niños a la calle porque pensamos que la calle es peligrosa; pero si la calle es peligrosa es porque no hay niños”, sostuvo el educador.

A su entender, “salir a jugar implica salir sin adultos porque vigilados no se juega. El juego siempre tiene que tener una parte de riesgo que significa una parte de confianza”, afirmó.

“Efectivamente hoy las familias tienen miedo y no dejan salir a los hijos. Normalmente, se espera a que lleguen a los 12 o 13 años y ya es muy tarde porque pasan de la total dependencia a la total autonomía y no son formados para hacerlo”, señaló.

“La experiencia más importante en la niñez, el juego, hoy ha desaparecido de la vida de los niños”

Para Tonucci, “los padres tienen que aprender que sus hijos son capaces, responsables y que pueden salir de casa, encontrarse con los amigos y vivir el juego”.

“Yo recomiendo esto porque estamos privándonos, los adultos, de una experiencia fundamental que es decir a un niño o una niña de 6, 7 u 8 años: ´Te quiero tanto que puedes salir a jugar con tus amigos. Recuérdate las normas que te hemos dado´. Después, los niños tienen todas sus capacidades de respetar las normas o forzarlas pagando el coste. Es todo un juego muy delicado y que tiene mucho que ver con crecer y forma parte del aprendizaje de la vida”, afirmó el pedagogo italiano.

Lo cierto es que Tonucci no está solo en su reivindicación del tiempo libre durante la niñez. Acaso como una reacción a cierta tendencia entre muchos padres de hoy a sobrecargar a sus hijos de actividades, a lo largo de los últimos años han emergido numerosas voces de psicólogos y educadores alertando sobre efectos que produce en los chicos este tipo de decisión.

Entre los efectos más comúnmente mencionados se encuentra el hecho de que al tener escasas posibilidades de aburrirse, los chicos ven limitado el desarrollo de su creatividad y la posibilidad de descubrir por si mismos sus propios intereses.

Concretamente, al pasar de una actividad a otra con horarios regulares, la vida de los chicos se torna rutinaria, lo que los priva de situaciones nuevas que estimulen su imaginación y su natural espontaneidad.

Algunos pedagogos señalan también que la falta de tiempo de juego espontáneo durante la infancia también obstaculiza en los chicos el desarrollo de la autonomía y la autogestión del tiempo . Y es que cuando tienen poco espacio para decidir lo que quieren hacer con su tiempo, se terminan acostumbrando a hacer lo que les indican los adultos.

De este modo, ciertas habilidades sociales también se ven con pocas chances de ser ejercitadas y puestas a prueba. Y también está esta el impacto emocional.

Algunos estudios realizados sobre el tema muestran una asociación entre escasez de tiempo libre en los chicos y sus cambios de humor y la irritabilidad. Y es que, al igual que sucede con los adultos, los niños también se agotan, se sienten abrumados por la sobrecarga de actividades y sufren estrés.