VIDEO. Rebelión en La Plata por el horario de la quinta hora de clases: qué dicen los padres

Como contó en su edición de este miércoles EL DIA (Ver: https://www.eldia.com/nota/2023-4-19-2-32-40-la-quinta-hora-ya-genero-una-rebelion-de-padres-la-ciudad), la posibilidad de extender el horario escolar y que los alumnos ingresen a las 7 de la mañana, no cayó nada bien en los padres, que aseguran tener que cambiar sus rutinas de vida para poder llevar a cabo esa iniciativa.

Carlos, uno de los padres de la escuela Primaria Nº 1 “Francisco Berra” de La Plata, afirmó: "Nosotros estamos en desacuerdo e hicimos una petición todos los padres de la escuela firmando en contra, porque los hacen venir una hora antes que es lo que implica levantarlos mas temprano, el frio, gente que viene desde lejos de barrios no muy buenos y particularmente en la escuela no tienen heladera, no le van a dar desayuno, merienda, no tienen cocina, no tienen calefacción, no tienen nada acá. Te ponen una hora mas pero no te brindan las condiciones, mientras estén los chicos acá en la escuela".

La problemática deriva, según el planteo, en las dificultades de organización familiar que supone el ingreso una hora antes, en particular, para familias que viven en puntos alejados de la escuela.

"Para mi no se justifica. Desorganizan todo, como venimos laboralmente, no es que nos acoplamos los chicos con el trabajo. Por ejemplo esta escuela está en relación al jardín. Los que tienen chicos en el jardín y chicos en la escuela, los que están en el jardín, entran a las 8 igual. Entonces tienen que venir a las 7 de la mañana a dejar a los chicos de la primaria y esperar una hora, afuera, con frío a los chicos del jardín", añadió.

En esta misma línea, sumó: "Pedimos ingresar 7.30, pero hasta ahora no hay confirmación de eso, no nos dijeron que si ni que no. No hay ningún padre de la escuela de acuerdo con la 5ta hora".

Por otra parte, una mamá que también lleva a sus hijos a la escuela, reafirmó a este medio: "No está bueno agregarle una hora mas y encima mas temprano, con todo el frio y el peligro y todo lo que pasa alrededor, porque son muchos factores los que están en contra. Venimos en un micro re cargado y no está bueno. Vamos a seguir mandando a los chicos a las 8 de la mañana, como corresponde, es un horario jodido. Encima ya cuesta levantarlos a las 7, imaginate levantarlos mucho antes".

Otras de las mamás, también se mostró en contra y manifestó: "La idea es no hacer eso y traerlos en el horario normal, porque nos parece un peligro en todo sentido, además que desorganiza la vida. Nosotros venimos en micro, así que hay que levantarse una hora antes, estar una hora antes en la parada, de noche, y hay menos micros además. La idea es no hacerlo, ya veremos que dice el Ministerio".

A su vez, varios padres firmaron un acta que se eleva a Inspección en disconformidad y redactaron una nota, firmada por todos los presentes, en la que dan los motivos por los que no llevarán a sus hijos a la escuela a las 7 de la mañana, tal como pretende la cartera bonaerense.

Este diario consultó en la Dirección General de Cultura y Educación sobre la implementación del plan que se impulsó a nivel nacional, desde el Ministerio de Educación, pero se aplica según lineamientos locales, aunque todavía no se ha obtenido respuesta.

Este planteo se suma al que realizaron padres de la Primaria 2 (9, 47 y 48), a comienzos de mes.

En la provincia de Buenos Aires suman 2.475 establecimientos educativos. En La Plata son 64 las escuelas que extenderán su jornada; mientras que en Berisso son 17 y en Ensenada son 10. Según se detalló en forma oficial, con la incorporación de una hora más de clase por día en las escuelas primarias pasamos de 720 a 950 horas anuales.