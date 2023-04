Power UP Orchestra desembarca en la ciudad para los fans del anime y los videojuegos

Este sábado tendremos la oportunidad de nuestra ciudad de tener la presencia de la banda que ya se hace renombre en España , Chile y aquí en Argentina. En una presentación llena de nostalgia y emotiva alegría al recordar banda sonoras de clásicos como Final Fantasy, Metal Gear, Street Fighter, Sailor Moon, Sakura Card Captors, Slam Dunk, Naruto, Supercampeones , aunque también contará con temas más modernos como Kimetsu No Yaiba, Attack On Titan, Spy Family, Jujutsu Kaisen, Hunter X Hunter, Boku No Hero, One Punch Man, Persona , entre otros



Una orquesta + banda de rock + big band + las voces que interpretan los openings, endings y canciones icónicas de videojuegos en un show interactivo único en el mundo y en las versiones latinas y en japonés!



El grupo además permite a sus seguidores votar el repertorio que tendrán en el show y las canciones más votadas serán las que estarán en el espectáculo.

Para saber mas de como conseguir tus entradas y otras fechas podes ingresar a su página web https://www.poweruporchestra.com/