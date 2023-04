Santa “A” buscará estirar el invicto en hockey

Santa Bárbara “A” (10 puntos) buscará mantener el invicto y seguir escalando en la tabla de posiciones, cuando hoy -desde las 16- reciba a San Martín (sin unidades) por la quinta fecha del torneo Metropolitano de vóley de Primera División del hockey femenino.

El conjunto de Gonnet arrastra tres victorias consecutivas (V. Italiano: 1-0, L. River Plate: 2-1 y V. Banco Provincia: 1-0) y un empate (L. San Fernando “A”: 3-3), se ubica en la cuarta colocación estando separado por apenas dos puntos del único líder del certamen de la máxima categoría, Arquitectura. El partido de hoy asoma como fundamental para sus aspiraciones y para ratificar el gran momento que está atrevesando.

Todos los partidos

A continuación se detallan el resto de los partidos de los equipos platenses en las diferentes categorías:

Primera B: Primera B: Pucará (4), Santa Bárbara “B” (4).

Primera C1: San Luis “A” (12, puntero e invicto) vs Mitre (9).

Primera C2: Banfield (10, puntero e invicto) vs Universitario “A” (6).

Primera D1: Berazategui (9) vs Estudiantes “A” (6) y Cardenal Newman “B” (2) vs Santa Bárbara “C” (6).

Primera D2: Universitario “C” (8) vs Asociación del Sur (2).

Primera D3: Universitario “B” (9) vs Regatas Bella Vista “B” (7).

Primera D4: Santa Bárbara “D” (1) vs Liceo Naval “B” (5). Se juega en cancha de Gimnasia.

Primera E1: Santa Bárbara “F” (5) vs Monte Grande “C” (0).

Primera E2: Champagnat “B” (9) vs Universitario “D” (1), Estudiantes “B” (12, único puntero e invicto) vs Los Matreros “B” (5) y Gimnasia “A” (8) vs Pucará “C” (5). Las Lobizonas juegan en Santa.

Primera E3: H.C, Andersen “B” (9) vs San Luis “B” (5) vs Everton (4) vs Miraflores Country Club (12, puntero).

Primera E4: Banade “B” (5) vs Santa Bárbara “E” (0).

Primera F2: Comunicaciones “B” (3) vs Gimnasia “B” (6) y Asociación Coronel Brandsen (1) vs Buenos Aires Cricket & Rugby Club “C” (6).

Primera F3: San Fernando “C” (10) vs Albatros (0).