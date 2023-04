Tolosa Paz pidió que el Frente de Todos defina candidatos en las Paso

El anuncio del presidente Alberto Fernández de que no irá por la reelección abrió el juego en el Frente de Todos. En ese marco, el espacio político del mandatario dio ayer un fuerte respaldo a la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, quien reclamó que el oficialismo abra la instancia de elecciones Primarias para definir candidaturas y dejó abierta la posibilidad de competir en la Provincia.

El planteo de la funcionaria surgió durante un acto que se desarrolló en el camping del Sindicato de Obras Sanitarias, que fusionó el blanco y rosa distintivo de la agrupación “Camino a la Victoria” con el folclore peronista de cánticos, bombos y las columnas de movimientos territoriales como Barrios de Pie, la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), la Juventud Peronista (JP) entre otras agrupaciones.

Estuvieron presentes ministros del gabinete nacional como Aníbal Fernández, Agustín Rossi y Santiago Cafiero. Como para marcar las diferencias con el kirchnerismo, el más enfático fue el titular de la cartera de Seguridad. “No vamos a aceptar la soberbia de La Cámpora”, disparó. Y agregó: “No son ni vanguardia, ni iluminados”.

Por su parte, Rossi denunció que “se intenta acosar al gobierno nacional y popular”, hizo un repaso por las políticas implementadas desde 2019 y realizó un llamado a competir en el Frente de Todos en las próximas elecciones de agosto.

En tanto, Cafiero, que recibió por parte del público el grito de “hacela corta”, pidió a los militantes que no caigan en la cadena de desanimo y no bajen los brazos y fue crítico con los medios y la oposición. Sostuvo que el peronismo no estaba vencido y arengó a la clásica canción de la Juventud Peronista que fue coreada por el público.

El cierre lo realizó la anfitriona Tolosa Paz, que sostuvo que arranca una nueva etapa de extender la base de sustentación y ampliación del movimiento peronista, por lo que pidió que haya “democracia electoral” y que “es tiempo que la lapicera la tengan los militantes”, mientras ella y parte de los asistentes sostenían en alto una lapicera en sus manos.

AUSENCIAS

Si bien la convocatoria contó con la presencia de las principales espadas del Presidente, también tuvo como rasgo distintivo la ausencia de los jefes territoriales del peronismo bonaerense.

En el final de su discurso, la ministra fue contundente sobre el destino del Frente de Todos. Sostuvo que “hay que reconstruir la Patria y la Provincia” y remarcó “la necesidad de que sean las Paso las que definan las candidaturas de cara a octubre”. Fue en ese contexto que mantuvo implícito su intención de ir por la gobernación de la provincia de Buenos Aires.