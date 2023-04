El gobierno sigue jugando a las internas en medio de la crisis económica: Massa, en jaque

Sergio Massa, el alfil del gobierno, que venía a mejorar la economía y así también catapultarse políticamente hacia la próxima presidencia se encuentra en una compleja situación, donde quienes pueden salvarlo son dos actores que siempre fueron señalados como "enemigos" en el relato del gobierno: "El campo" y "el Fondo Monetario Internacional" (FMI).

Ante un dólar "blue" que sube cada vez mas., la brecha entre el oficial y las cotizaciones antes mencionadas parece difícil de sostenerse, sólo desde lo político. Recordemos que la semana pasada se fue Antonio Aracre y ayer la suba fue del 5 % respecto del viernes pasado. El sector agropecuario atesora granos incentivado por esta brecha cambiaria. Lo que sumado a los desaciertos económicos anteriores y la sequía producen una obstrucción sobre el ingreso de dólares que determina 20.000 millones de dólares menos para la economía. Escenario que agudiza la crisis de reservas en el Banco Central.

A su vez, los precios en el mercado internacional de granos tampoco ayudan. Dado que Brasil, que además de tener lluvias, cuenta con una economía general más ordenada y con una política oficial respecto del sector agropecuario que favorece, tuvo una cosecha espectacular que hizo que los precios cayeran.

El CAMPO Y EL FMI

Los agropecuarios 'relojean' la brecha en la cotización cambiaria y especulan con una devaluación antes de vender, lo que complica las proyecciones de Massa y su equipo económico. El oriundo de Tigre esperaba que con el dólar soja, que termina a fin de mayo, el Banco Central iba a recibir 5.000 millones de dólares (2.500 en abril y 2.500 en mayo). Pero hasta ahora ingresaron 1.400 millones de USD y los expertos del sector calculan que en todo el ciclo van a entrar 2.500 en total. Es decir la mitad de lo proyectado.

Según trascendió, la Mesa de Enlace le hizo saber al ministro que espera una devaluación, es decir, un dólar de $350. Si Massa acepta eso entraría en colisión con Cristina Kirchner. Basta con recordar la frase de Máximo Kirchner, ya con Massa como ministro durante el primer dólar soja, que fue “nos han puesto de rodillas frente al campo”. Tensionar esa relación también sería comprometer las aspiraciones presidenciales del ahora ministro de Economía.

Por otro lado, está el Fondo Monetario Internacional, de quien se espera un adelanto de fondos, pero eso sería posible sólo con algunas condicionalidades adicionales. Entre las que está: devaluar. Pero acá aparecer nuevamente la figura de la vicepresidenta que se niega a devaluar, aunque durante su gobierno en febrero del 2014 Axel Kicillof devaluó. Pero el contexto era otro: la inflación era menor, no había corridas bancarias, ni crisis de reservas en el Banco Central y, el dato central, no era meses antes de las elecciones, sino casi dos años antes.

Así, lo que quizás podría ser una solución en lo económico puede volverse un problema en lo político.

Todo esto sumado, a que los técnicos del Fondo no tienen tanto margen de maniobra para tratar a la Argentina como un caso especial, porque por todas las condiciones antes mencionadas (caída de las exportaciones por la sequía y caída en las retenciones, que significan menos actividad que se traduce en menos recaudación), Argentina se vuelve un deudor al que será difícil cobrarle.

EL MAPA GEOPOLÍTICO

Pero más allá de lo económico, la relación con el FMI esta cimentada en una cuestión de geopolítica, tal como dice el periodista, Carlos Pagni "es lo que le pasa a los países cuando tienen una extraordinaria debilidad financiera frente al mundo". Así, la semana pasada el país tuvo la visita de dos funcionarias importantes de Estados Unidos que estudian la relación de Argentina con China. Por un lado, la generala, jefa del Comando Sur, Laura Richardson, que sigue de cerca la compra de aviones de guerra. Y por otro lado, la subsecretaria de Estado, Wendy Sherman, una profesional ligada a los demócratas, que estuvo involucrada en temas como negociaciones con Corea del Norte, con Irán y temas de seguridad internacional en Medio Oriente. A su vez, acaba de producirse una visita del embajador de los Estados Unidos, Marc Stanley, y del embajador de Bélgica, Karl Dhaene, en la hidrovía, donde se licitará toda la tarea de dragado. Es un tema central porque es por donde salen los granos, los alimentos que la Argentina le vende a China, su potencial enemigo en una eventual guerra. Por lo que los Estados Unidos no quieren que quede en manos de los chinos. De golpe, en esta nueva escena internacional, la Argentina y Brasil, proveedores importantes de China, empiezan a tener un papel relevante. Pero es más relevante en el caso de la Argentina porque el gobierno de Brasil, que no tiene la dependencia financiera que tiene el gobierno argentino.

Otra licitación, donde la rivalidad que enfrenta a las potencias mundiales queda evidenciada en nuestro País, es en la tecnología de telecomunicaciones: el 5G. Es que más allá de utilizarse para los teléfonos celulares, también se usa para dirigir misiles u operar los sistemas de telecomunicación de los barcos de las Fuerzas Armadas en general.

Por ahora se están definiendo los pliegos para la licitación, y hay una disputa de precios entre los operadores y el Gobierno. Éste pretende cobrar 200 millones de dólares por empresa y en efectivo mientras que las corporaciones dicen no más de 150. Pero desde las operadoras se preguntan si van a contar con las divisas para importar los insumos necesarios para implementar todo el sistema. Y existe una posibilidad de que, para importar, el Central no entregue dólares sino yuanes. Lo que se traduce en que es una licitación orientada a Huawei, la empresa china.

DESESPERACIÓN Y PRÁCTICAS VIEJAS

Estas tensiones externas tienen su correlato en las internas, que se expresan de distintas maneras y tienen efectos variados. Algunos sectores kirchneristas que siempre señalaron los vínculos de Massa con la embajada norteamericana intentan instalar que el ministro ya fracasó en sus negociaciones. Por ejemplo, hay un documento de la autoría del profesor de FLACSO, Horacio Rivelli, que es además militante de un grupo del amplio universo kirchnerista llamado "Los Soberanxs", liderado por la ex funcionaria Alicia Castro que señala: “Lunes 10 de abril. El ministro Sergio Massa fracasó en tratar de conseguir un crédito puente de 5.000 millones de dólares del FMI. También le rechazaron el pedido que hizo de que le adelanten en abril, mayo y junio de 2023 los 10.793 millones de dólares que según el acuerdo de facilidades extendidas firmado y autorizado por la ley 27.668, deben ingresar en junio, septiembre y diciembre”. De alguna manera desde un sector ligado al oficialismo van sembrando la idea, que a Massa no le van a dar los dólares de los exportadores, ni tampoco los del Fondo, por lo que tampoco le dará la talla para la candidatura.

Y ante este escenario tan complejo, "empiezan reacciones complicadas donde reaparece el viejo rostro de algunos funcionarios kirchneristas apretadores, que caracterizaron los años de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner. ¿A qué me refiero? Primero, se sabe ahora que al juez Horacio Rosatti y al juez Carlos Rosenkrantz les inventaron dos líneas telefónicas un día antes de que saliera el fallo por la coparticipación que generó toda una crisis. Aparecen además amenazas sobre la sociedad de bolsa Max Capital, porque en un informe pronosticó que podía haber una devaluación. Es obvio que esto podría ocurrir. Es más, muy probablemente el Fondo esté pidiendo una devaluación y cualquiera que vea el comportamiento de las reservas, si es racional, teme que va a haberla. A Max Capital la acusan de terrorismo por haber dicho que podía haber una devaluación del 50%. La pregunta que hay que hacerse es: ¿a partir de qué porcentaje el pronóstico es terrorismo? ¿Quién fija el número de devaluación pronosticada a partir del cual el economista que lo plantea es terrorista?", señaló el periodista Carlos Pagni.

A su vez, según trascendió en un intento para que no se hable del dólar, el gobierno suspendería el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que son pronósticos que realizan economistas profesionales y que publica el Banco Central. Maniobra que algunos asemejan a la 'intervención' del Indec en 2008, con Alberto Fernández, como jefe de Gabinete.

Y sumado a esto, el funcionario público y representante argentino en el Fondo Monetario Internacional, Sergio Chodos, señaló que tres ex funcionarios de 'Juntos por el Cambio', que serían Alfonso Prat-Gay, Guido Sandleris y Hernán Lacunza, habrían ido a Washington a pedir al FMI que no le de a la Argentina aquellos adelantos. Por su parte, en un tuit, Alfonso Prat-Gay dijo este lunes, que el no fue al Fondo. “No llegué a Washington. Tuve un problema con un avión, no pude ir a la reunión y quedó la credencial sin usar”, escribió. Vale recordar que después de las primarias del 2019, Alberto Fernández recibió en Buenos Aires al Fondo y le insinuó que no no siga habiendo desembolsos para el país porque él no les iba a pagar. Nadie acusó al entonces candidato a Presidente de traidor a la Patria.

Según escribe Pagni éstos dichos y acciones, son señales de desesperación y también luchas internas, "porque Chodos desde hace años está pretendiendo el lugar de Miguel Pesce, el presidente del Banco Central, que es el último indicador del poder que tiene Alberto Fernández".

LO QUE ECONOMÍA NON DA, POLITICA NON PRESTA: EL CANDIDATO

Sin los dólares para estabilizar las cuentas del país, no sólo se deteriora la economía argentina sino la candidatura de Sergio Massa a Presidente. Algunos chacareros especulan que Massa esta esperando ser ungido como quien encabece una lista única del FdT para ahí devaluar. Pero fue el propio Alberto Fernández quien señaló, en el video donde declinó su posibilidad de reelección, que va a ser el garante de la interna, a la que Daniel Scioli ya se subió como un candidato posgrieta. El ex gobernador de la Provincia de Buenos Aires dice “ni macrismo ni kirchnerismo”, algo que parece tener eco en otros lugares. Por ejemplo en Mendoza, hay un candidato del PRO asociado al peronismo, Omar De Marchi. Por su parte, en Salta, está el candidato del Frente de Todos, pero está también el kirchnerista Emiliano Estrada , que armó su propio frente con el Pro.

En este marco, Cristina Kirchner va a hablar el jueves en nuestra ciudad, en el marco del aniversario de la elección del 2003. Algunos esperan que lance su candidatura y otros que elija a alguien, pero hay quienes creen que el acto será otro escenario de especulaciones para decodificar gestos, presencias y ausencias.

A su vez, con un oficialismo sin candidatos firmes, empiezan a crecer referentes como Juan Grabois y los frentes de izquierda. Hay una encuesta en Jujuy donde el Frente de Izquierda es la segunda fuerza en Jujuy. En La Plata, el trotskismo aparece con 7% de votos. Lo que según algunos expertos tiene relación con la inflación, el salario y la pobreza.