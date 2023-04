Cambaceres enfrentará a Español el martes 2/5

Un viejo conocido de Cambaceres llegará el martes que viene a Ensenada. Centro Español será el próximo rival del Rojo, un equipo siempre complicado para cualquiera. En la temporada pasada, los Gallegos se quedaron con el Apertura precisamente con un empate en el 12 de Octubre y también dejaron a Camba sin Copa Argentina al ganarle 2 a 0 el duelo decisivo en Ituzaingó. Este nuevo cruce se llevará a cabo el martes 2, a las 15.30.

En la continuidad de la fecha 6 de la Primera D, Deportivo Paraguayo y El Porvenir empataron sin goles en un partido que quedará en el olvido.

Y por el torneo Apertura de Primera C, ayer continuó la fecha 14, con estos resultados: Real Pilar 1, Midland 2 y J.J. Urquiza 0, Atlas 1. Hoy, a las 15:30, Lamadrid vs. Alem y Excursionistas vs. Laferrere.