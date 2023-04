Lluvia de millones por la colecta en Independiente

La colecta para pagar las deudas de Independiente, lanzada ayer por el influencer Santiago Maratea en compañía de Miguel Ángel Santoro, una leyenda del club de Avellaneda, llevaba recaudado anoche más de 300 millones de pesos.

El furor se hizo eco en pocas horas, ya que en poco tiempo la recaudación iba en aumento. Cabe recordar que hay una meta estipulada de 20 millones de dólares a ser recaudados en tres semanas, según dijo Maratea.

A la campaña se sumaron varios exfutbolistas e hinchas famosos de Independiente. De hecho, el escritor Eduardo Sacheri se manifestó en Twitter: “Creo que hay pocas cosas que importen realmente en la vida. Cuidar y ayudar a quienes amamos es una de esas cosas. Si mi familia me necesita tengo que hacer lo posible por estar. Y mi club es, también, mi familia. Siempre con vos Independiente. Siempre con vos. Y punto”.

“Como hoy (por ayer) se lanza el proyecto, me parece justo compartir con el resto de nosotros eso que pienso, sin la pretensión de dictar cátedra (no soy quién) ni ofender a nadie (no lo deseo)”, continuó.

El promotor de la iniciativa mostró el saldo de su cuenta de Mercado Pago frente a las cámaras al finalizar la conferencia de prensa que brindó ayer en el Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.

En ese instante, con sólo una hora, ya la recaudación era de 74 millones de pesos.

Los depósitos para la recaudación se realizan mediante links por montos de 4.000, 8.000, 16.000 y 32.000 pesos, que remiten a la cuenta del titular.

Independiente debe un aproximado de 20 millones de dólares, pero la mayor urgencia pasa por levantar la deuda con el América de México (5.700.000 de dólares) por el pase del futbolista paraguayo Cecilio Domínguez, lo que mantiene al club inhibido.

santoro respaldó la colecta

El exarquero Miguel Ángel Santoro, gloria de Independiente, respaldó ayer la iniciativa del influencer Santiago Maratea de saldar el pasivo del club mediante una colecta virtual que “será con toda transparencia y honestidad”.

“Independiente está mal y tenemos que salir de este momento. Acá no hay política ni nada. Que no les quede la menor duda: esto va a ser con toda transparencia y honestidad. Se está haciendo con el corazón”, aseguró en una conferencia de prensa que compartió junto al promotor de la iniciativa.