Escándalo con una ex ganadora de Gran Hermano: "A mi me robaron, se quedaron con mi plata"

El reality de Gran Hermano siempre da que hablar, aún no estando en el aire de Telefé. La competencia que reúne 18 participantes desconocidos entre sí en una casa, terminó hace apenas unos meses atrás, pero ya se prepara para recibir a los nuevos, allá por el mes de octubre.

Lo cierto es que quienes salen de allí, ganan en popularidad y en dinero, obviamente. Este miércoles se conoció que Marcos, ganador de esta última edición, cobraba 4mil dólares por hacer presencias. Julieta 2.500. Nacho 2000 y así sucesivamente. Todos obtenían su parte, aunque un porcentaje va a la productora.

Pero en las últimas horas, quien habló del tema fue Viviana Colmenero, quien ganó el juego en 2003 y quien denunció y recordó que en GH "la estafaron".

"Ahora que lo pienso, a mí me robaron. A mí me llevaron a Uruguay, estuve como una semana de lugar en lugar. También me llevaron a Chile un par de días. No recibí ni un peso de toda esa movida, pensando que era por contrato”, disparó.

En sus redes sociales trató de sacar a la luz varias cosas con respecto a esa edición y señaló: "Nadie me cuidó. Alguien o algunos se quedaron con mi plata. Nunca sabré quiénes fueron los vivos/as que se quedaron con mi plata. No me acuerdo de ninguna cara de los y las que me acompañaban a los eventos”.

Por último, en declaraciones con el programa "LAM" de Ángel de Brito, Colmenero manifestó: “Cuando salí de la casa de Gran Hermano, lo mismo que está haciendo Marcos, lo hice yo. Me llevaron a Uruguay, me llevaron a Chile y jamás facturé. No me preguntaban nada, no me consultaban nada, no me decían nada. Era tremendo. En ese momento hacía lo que me decían que tenía que hacer, me llevaban”.

