VIDEO. Otro caso de furia y violencia en La Plata: taxista recibió una paliza y también la ligó una docente

Un hombre al comando de una camioneta denunciado, un taxista brutalmente golpeado y una docente avasallada por el miedo, fueron los protagonistas de otro lamentable episodio de violencia en las calles de La Plata digno de la película "Relatos Salvajes". De acuerdo con la exposición que quedó asentado en una comisaría de la Ciudad, el desencadenante de la dramática historia fue, tal como ocurrió otras tantas veces, una maniobra vial imprudente.

Si bien todo ocurrió en la mañana del martes 19 de abril, la secuencia trascendió recién ahora. De acuerdo con la denuncia realizada por la pasajera y el transportista, la profesora abordó un taxi en el centro platense para ir a dar clases a Los Hornos. Tras recorrer algunas cuadras, precisamente en diagonal 74 y 64, una camioneta roja se les puso a la par y en ese instante comenzó la tensión.

Según las exposiciones en la seccional policial, "la camioneta los encerró hasta que tocó el espejo del transporte". El chofer, que había advertido la acción del otro conductor, intentó correrse hacia un costado para evitar que el otro vehículo lo tocara. Pero no tuvo éxito ya que recibió un "toque" en el espejo. Tras ello el taxista le dijo al otro conductor: "¿Qué estás haciendo?".

En diálogo con este medio, la mujer expresó: "¿Para qué le dijo...?". Es que después de eso vivieron una pesadilla. "Pésima idea porque la camioneta comenzó a perseguirnos por calle 65, íbamos en dirección al Cementerio", relató.

"Luego, en 65 entre 25 y 26, le volvió a tirar la camioneta encima. Y a la altura de calle 28 el conductor se bajó, se metió adentro del auto y comenzó a pegarle al chofer de manera brutal", afirmó la mujer. En medio de la locura, de acuerdo a sus dichos, "los vecinos que pasaban por el lugar tuvieron que acercarse para intentar sacarlo y que dejara de pegarle al chofer".

No conforme con la paliza que le propinó, cuando el taxista arrancó para continuar el viaje solicitado por la docente, los volvió a seguir. "No paraba de seguirnos, hasta que llegamos a 66 y 31. Allí veo a unos inspectores de tránsito, paramos y le contamos lo sucedido. Ellos paran a la camioneta y al mismo tiempo llamamos a la Policía. Desde ahí fuimos hasta la comisaría de Los Hornos en donde radicamos la denuncia", expresó la mujer.

La pasajera contó que "realmente fue tan grande la violencia ejercida por este sujeto, que si no lo sacan lo mata al chofer". "Yo no pude ir a dar clases. Sufrí contusiones porque el tipo de nos tiró encima. Fue una situación violenta horrible que no me la puedo sacar de la cabeza. Desde ese día no pude volver a dar clases", sostuvo la mujer. En torno a lo sucedido, se filmaron imágenes en donde se observan algunas secuencias del dramático relato.