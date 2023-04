La venta de vehículos nuevos tuvo una caída con respecto a marzo

En una tendencia que se asemeja a los movimientos a nivel general para el país, el mercado automotor local tuvo una caída en ventas y nuevos patentamientos en el mes de abril pero marca datos positivos en la comparación interanual.

Según el último informe mensual de la Asociación de Concesionarias de Automotores (Acara), las concesionarias de la Región (La Plata, Berisso, Ensenada) vendieron 908 unidades contra las 1.108 del mes de marzo. Eso no representa exactamente el comportamiento de la Región, según se advierte desde la entidad e invitan a posar la mirada en las cifras cuando se quitan las compras del Estado. En particular, de la Provincia, que patenta en La Plata todos los autos y camionetas oficiales. Si se pone el “zoom” de ese modo, se observa que en abril se vendieron 739 vehículos en la Ciudad y en marzo las ventas a particulares habían sido 832.

Hasta acá, en los cuatro meses relevados de 2023, en La Plata se patentaron 4.035 vehículos en total y despejada la cifra de las compras oficiales, eso queda en 3.147.

Hacia el interior de este último número se puede observar que este año se va imponiendo en la Región el Peugeot 208 (436 unidades patentadas). Entre los más elegidos aparecen luego el Fiat Cronos (282), el Toyota Etios (280), la camioneta Renault Kangoo (211) y la VW Amarok (149).

El estudio muestra que en esos números, el mercado a nivel regional representa, en la torta del país el 2.3% (2,8% con las compras del Estado) y 8% a nivel de la Provincia (9.3% sin descontar las compras oficiales).

En tanto, la Provincia de Buenos Aires tuvo en abril un total de 9.406 unidades patentadas, a razón de 522 por día. Eso indica un peso del 28,9% con respecto al mercado de todo el país.

En ese primer capítulo a nivel general, se informa que el número de vehículos patentados durante abril ascendió a 34.311 unidades, lo que muestra una suba interanual del 7,7% ya que en abril de 2022 se habían registrado 31.866 unidades, informó Acara.

menos días hábiles

El reporte también destacó que si la comparación es contra marzo, hay una baja de 14%, ya que el mes anterior se habían patentado 39.881, aunque con cuatro días hábiles menos en abril que los 22 de marzo. No obstante, si se observa el promedio diario de operaciones, las 1.907 unidades de abril superan al de marzo (que tuvo 1.813 patentamientos diarios de acuerdo a las cifras al cierre del último día hábil del mes).

De esta forma, en los cuatro meses acumulados del año se patentaron 155.069 unidades, 11,6% más que en el mismo período de 2022, en el que se habían registrado 139.002 vehículos.

El presidente de Acara, Ricardo Salomé evaluó que “seguimos con buenas cifras en abril, lo que ratifica un buen comienzo de año con un crecimiento interanual positivo, lo que evidencia que, más allá de esta coyuntura compleja, nuestro sector está logrando canalizar esa búsqueda de preservar el valor con la posibilidad de disfrutar el bien adquirido. Para que esta tendencia no se detenga, lo más importante es seguir emparejando los modelos disponibles, en su gran mayoría de origen nacional, a la intención de compra de los clientes. Sucede que muchas veces se acercan por un determinado vehículo y entienden la conveniencia de elegir otro similar por la oportunidad que se presenta. Aquí está la clave que explica que sigamos activos, con una oferta limitada pero que responde a una demanda sostenida. También es importante destacar que la producción de las fábricas está acompañando la oferta creciente de los modelos nacionales, que hoy superan el 60% del mercado, lo que nos da la idea de que esta tendencia va a continuar durante lo que queda del año, más allá de cuestiones cambiarias y electorales. Pero no es algo que suceda porque sí, hay un trabajo de creatividad y conocimiento de la red comercial para estimular esta realidad”, dijo el directivo y añadió que “por ejemplo, hay concesionarias que entienden las preocupaciones de sus clientes y acuerdan la operación con condiciones de precio al momento de la entrega que dejen a todas las partes cubiertas y conformes. Una vez más, la experiencia de los concesionarios argentinos se vuelve clave para no detener este buen momento de la actividad, que también repercute en muchas industrias afines”, completó Salomé.

Las concesionarias calculan que este año se venderán en total alrededor de 420 mil vehículos

Por estos días, también se pone en relieve desde Acara que “desde marzo, el 95 por ciento de los vehículos se vende con precios de lista o por debajo de eso, con descuentos del 5 o 6 por ciento”. Eso rompe, se sostiene, con una práctica de sobreprecios asociada con el faltante de unidades. Con todo, se admite que todavía puede aparecer eso en casos de “algún modelo nacional muy puntual o un importado.

La crisis cambiaria de la semana no afectó más allá de un día de incertidumbre, se asegura desde Acara. Y tampoco hubo cimbronazo en las listas de precios.

Así se espera un ritmo sostenido: “Vamos a cerrar 2023 con 420 mil unidades vendidas, como calculamos a principios de año”, afirmó Salomé, pero aclaró que no están satisfechos con eso: “Extrañamos el promedio de 750 mil unidades anuales de la década pre pandemia”.