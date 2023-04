VIDEO. Gritos y ladridos: el estremecedor momento que vivió una platense en una entradera

Esta semana, una vecina de Altos de San Lorenzo sufrió una entradera cuando llegó a su casa ubicada en la zona de 16 y 76. Como publicó ayer EL DIA, la mujer, ante la llegada de los malvivientes huyó del lugar y a los gritos le pidió refugiarse a los vecinos de la cuadra. Asimismo, los malvivientes amenazaron con arma de fuego a la víctima y a los testigos para que no dieran ningún tipo de alerta.

El violento episodio fue registrado por la cámara de seguridad de un vecino, donde se ve la llegada de los delincuentes, se oyen los gritos de la víctima y las violentas amenazas de los delincuentes. Con ese panorama, uno de los delincuentes ingresó a la vivienda, revolvió toda una habitación y no robó nada.

La víctima, aseguró a EL DÍA: “Me revolvieron todo el dormitorio, pero no se pudieron llevar nada. No había dinero ni otras cosas de valor, que les pudiera interesar”. Además, señaló: "Antes de que los delincuentes se subieran al vehículo con el que llegaron, primero un vecino y luego la dueña de la rotisería fueron apuntados con el arma de fuego, para que desistieran de cualquier tipo de reacción”, y agregó: “Entonces, los dos se tuvieron que meter adentro. Menos mal que no pasó nada más que un gran susto para todos”.

Ante los gritos de auxilio de la dueña de la vivienda, en las imágenes de la cámara de seguridad se oye: "Dale, dale, gato. Y vos también" hacia los vecinos que habían salido a auxiliar a la vecina. “La verdad es que cuando estuve más tranquila me di cuenta que estos tipos podrían haberme disparado por la espalda. De sólo pensarlo me da escalofrío. Pero en ese momento se me puso todo gris y sólo atiné a correr desesperada”, reconoció.