Carlos Pagni: "El kirchnerismo está en un callejón sin salida"

El analista político Carlos Pagni estuvo como entrevistado en el canal TN, donde hizo observaciones sobre el tweet en el que Cristina Kirchner cuestionó la forma en que detuvieron a uno de los colectiveros que golpeó a Sergio Berni, la inseguridad, Sergio Massa y la situación en el kirchnerismo ante episodios como el crimen del chofer Daniel Barrientos.

Cuando fue consultado sobre el mensaje que publicó la Vicepresidenta en el que criticó cómo la fue detenido uno de los acusados de golpear al ministro de Seguridad bonaerense durante un reclamo de compañeros del colectivero asesinado en La Matanza, Pagni consideró que partiendo que "Cristina tiende a ponerse ella como medida de todas las cosas", que es lo que a su entender hace con ese tweet, "está pensando `cuántos votos pierdo y cuántos votos gano´ con cada episodio público. Y creo que lo que está haciendo es yo me pongo más del lado del colectivero que de Berni, con el que no se habla desde hace mucho".

"Parece que hay un estado de desesperación en el kirchnerismo y en ella que es de perder los votos de gente como el colectivero. Que esa gente se queje de un gobierno peronista y tenga ganas de pegarle a un ministro peronista y que ocurra en La Matanza, que lo fajen en La Matanza, es todo al revés de lo que tenemos que contar", agregó respecto a la reacción del kirchnerismo sobre la golpiza a Berni de parte de trabajadores que protestaban por el asesinato de un compañero y contra la inseguridad que viven a diario, como tantos otros sectores de la sociedad.

Pagni consideró que "Kicillof está en una especie de pánico, porque además están perdiendo votos dramáticamente", algo que se vio reflejado entre 2019 y 2021 cuando "perdieron 40% de los votos. Es como si alguien que tiene una empresa pierde en dos años el 40% del mercado, está en estado de pánico".

"Ante esta circunstancia y escena medio enloquecedora, Kicillof hizo lo que hizo toda su vida: se encerró en una burbuja mental y empezó a imaginar un objeto literario fantástico que es que hay un personaje", analizó Pagni, "que como todo personaje persecutorio es perfecto y en este caso es Patricia Bullrich, que dijo que había inseguridad porque estaba la primera puntada de una trama que ella sabe bien cómo la arma, que termina con la muerte de Barrientos, que seguramente lo mató gente de Bullrich para producir esto que estamos viendo".

"En medio de una campaña electoral, decirle no sólo a los colectiveros, a cualquier persona que camina por el Gran Buenos Aires donde la vida no vale nada, que todo esto pasa por una política interna" señaló Pagni refiriéndose a la inseguridad y el crimen de Barrientos, como hecho más reciente, "no dan a basto de hacer campaña para Milei, son punteros de Milei o de cualquier discurso antipolítico. Profundizan un problema que hoy es central en cualquier democracia occidental que es un alejamiento cada vez más entre la gente y la política, en la representación".

Retomó su análisis sobre la postura que adoptó la vicepresidenta Cristina Kirchner, sobre quien dijo "yo creo que lo ve y está medio sin salida. ¿Y dónde está la demostración? Que el ministro es Massa en el marco de un acuerdo con el FMI, porque si hubiera salid el ministro sería Augusto Costa o Kicillof y habría un programa económico que haga juego con lo que ella le dice al electorado que es que no tiene nada que ver con el ajuste". Para el columnista de La Nación, la ex mandataria "está en una situación horrorosa para ella que es proveerle orden político a un ajuste destartalado, mal pensado, imposible como el que está llevando adelante Massa, más otro episodio dramático, obviamente pensado por Patricia Bullrich, que es la sequía que te hace perder 20 mil millones de dólares".

Y cerró con una mirada más global sobre la situación del kirchnerismo en la actualidad, sobre lo que dijo "es un grupo humano que está en un callejón sin salida, que probablemente sienten que acumularon un capital político enorme, que tiene un legado, 15 años de éxito, que pensaba entrar en la historia de una forma y están entrando de otra. Y eso a cualquiera de nosotros nos resultaría enloquecedor y desesperante y empezaríamos a hacer pavadas. Es lo que estamos viendo".