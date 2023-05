Explotó todo: “Yarará” Latorre estalló contra la “cínica” Vernaci

En su programa radial, en donde suele hablar de todo y todos sin filtros, la Negra Vernaci opinó muy despectivamente sobre las nuevas incorporaciones de “LAM”, en concreto, sobre la de Marixa Balli, y, de paso, le pegó a Yanina Latorre, a quien trató de víbora al apodarla “yarará”. Como era de esperar, llegó la respuesta: la mujer de Latorre le dio para que tenga y guarde y vuelva a guardar.

“Entrás hablando de a quién te cogis... y terminás periodista. Todo bien, no me parece mal. El periodismo también es así. ¡Tanto estudiar al pedo tampoco!”, dijo, en tono de crítica, pero en referencia a Balli, que un día fue invitada al piso de “LAM” y midió tan bien -contando anécdotas amorosas del pasado- que la contrataron como “angelita” fija. Pero eso no fue todo porque Vernaci, tras apuntar contra la reina de la Cachaca, le tiró a Yanina: “¿Y qué dice Yarará? Porque a Yarará le debe dar bronca. Cuando alguien sobresale más que ella, todo bien que es en función del programa, pero primero estoy yo y después el programa”.

En “LAM”, Latorre le contestó: “Pobre, la Negra, en el fondo me da lástima la obsesión que tiene. Habla más de ella que de mí, porque no se lleva bien con nadie. Yo creo que tiene el resentimiento de las que se les pasó el cuarto de hora y ya nadie las nombra... Acá la única Yarará sos vos que criticás a la gente por ideología (...) Te mando un beso y hacé algo para que te nombren por tu laburo, no por hablar mal de otras mujeres. Reina, no servís para nada”.

Y La Negra recogió el guante y volvió al ring: “No entiendo cómo teniendo una madre tan divina, sea tan conchuda”, lanzó, tras tratarla de “conventillera”, “carroñera” y, otra vez, de “yarará”.

Así, ardida, tras escucharla de nuevo, Yanina se volció a Twitter y volvió al contraataque: “Kirchnerista, cholula, discriminadora, misógina, homofóbica, cínica, doble cara”, le dedicó a la locutora, a quien amenazó con “publicar todas las mierdas que me chateabas de las famosa así se te cae la careta”. Continuará...