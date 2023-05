Crecen los problemas por el conflicto en el Registro de la Propiedad

Persiste el conflicto en el Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia de Buenos Aires, situación que desata distintas críticas de profesionales y particulares que necesitan documentación que se emite en ese organismo y traba operaciones de compra venta, alquileres y proyectos de obras, entre otras consecuencias.

Los empleados autoconvocados que llevan a cabo la protesta realizaron ayer una nueva asamblea en el edificio de 44 entre 4 y 5. Aguardan respuestas a su demanda de mejoras salariales, el pago de una bonificación específica del ente y jerarquización del personal.

”No tenemos respuestas sobre nada y prácticamente no hay diálogo con las autoridades”, señalaron empleados que llevan a cabo la medida de fuerza que si bien no es un paro, se trabaja con tiempos de respuestas en distintos trámites que no son los habituales.

Esa situación, por ejemplo, generó una fuerte carta de la Cámara Inmobiliaria de la provincia de Buenos Aires. Tal como publicó este diario, calificaron la situación como “un atropello a los derechos de las personas”.

El conflicto “acarrea múltiples inconvenientes a la actividad de los martilleros y corredores públicos, que tienen paralizados miles de pedidos de informes de anotaciones personales (inhibiciones) y de Dominio de inmuebles, viéndose así imposibilitados de celebrar contratos de locación y boletos de compraventa desde hace ya casi dos meses”.

Respecto a los informes que piden las inmobiliarias para contratos de alquiler, se emiten a los 50 días de ingresados al Registro. En tanto, los certificados para escriturar, salen 48 horas antes de su vencimiento, mientras que las inhibiciones y sus levantamientos así como las medidas cautelares (embargos) salen a los 50 días de su ingreso, según pudo saber este diario.

Agrimensores, escribanos, martilleros, arquitectos y abogados aguardan que el conflicto se resuelva pronto.