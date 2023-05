¡Se picó mal! Noelia Marzol se cansó de insultar a una tuitera

Ahora, Noelia Marzol protagonizó en las últimas horas un fuerte e inesperado cruce tuitero con una usuaria que la criticó por sus recientes declaraciones sobre su maternidad. Todo comenzó con una entrevista que la bailarina brindó hablando de sus hijos Donatello, de 1 año y 11 meses, y Alfonsina, de cinco meses: "Quedé embarazada de Alfonsina cuando Doni tenía 10 meses. ¡Son re seguidos!". Y reveló: "Con Rami lo estábamos buscando. Con Doni tuve un embarazo hermoso, lo pasé re bien y apenas lo tuvimos, quedamos cebados y los dos queríamos encargar otro". "Nos pusimos a pensar qué pasaría si nos llegara a pasar algo a nosotros y sentíamos que Donatello iba a quedarse solo, más allá de que hay más familia y amigos. 'Hagamos un niño más así por lo menos están acompañados', pensamos", se sinceró la actriz.

Esos dichos fueron replicados en un tuit y como era de esperarse, muchos usuarios salieron a opinar al respecto. Así, entre tantos comentarios, una mujer opinó: "Ah, re querido se va a sentir ese niño (sic), sólo vino por si hace falta". Y se picó. Lejos del silencio, la protagonista de Sex Recargado explotó y le contestó con una pila de insultos.

"Cerrá el or... Vos y todas las forras que están opinando. Ya quisieras haber sido mi hija pelotu... Y la puteada, te la ganaste, si no querías ser puteada no opines sobre algo que nadie te pidió opinión. Y sino bancatela por con... seca", le contestó Noelía.

Y en segundo mensaje, le aclaró: "1 es hija. 2 leé la nota bien. Descontextualizar es ser imbécil. 3 no te resbala porque la tenés sequísima".

La hater en cuestión redobló la apuesta y le dijo: "A mí me resbala. El tema es cuando tu segundo hijo lo lea y antes de 'pelotu..' tenías que poner una coma, si no el insulto es para tu propia hija".

"Bueno, pelotu... Lo bueno es que entendiste que la pelotu.. sos vos. Te diste por aludida y eso me parece fantástico", fue la respuesta final de Marzol, dando por finalizada la picante discusión 2.0.

Finalmente, y luego del tremendo ida y vuelta de Noelia Marzol con una usuaria de Twitter que la criticó por sus dichos acerca de la poca diferencia de edad que se llevan sus hijos, muchos seguidores de la bailarina salieron a apoyarla, manifestando su desagrado con la tuitera con la que discutió desagradablemente.