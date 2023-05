Encontraron muerta a Heather Armstrong, influencer de la maternidad

La bloguera estadounidense era adicta al alcohol y tenía depresión; se habría suicidado. Heather Armstrong, y desde 2001 escribía públicamente acerca de su maternidad en dooce.com.

Así, su fama trascendió los Estados Unidos y la noticia de su muerte fue un impactó en el mundo entero. Asimismo, vale destacar que, Armstrong había reconocido que estaba atravesando un tratamiento por su adicción al alcohol.

Ahora, según las primeras versiones, una nueva recaída la habría llevado a tomar la decisión de quitarse la vida. En este sentido, el responsable de informar lo sucedido fue su pareja desde hace seis años, el excandidato a senador Pete Ashdown.

Recordemos que, su forma de escribir y lo global de sus problemas para criar a hijos a lo largo de las diferentes etapas de la vida, hicieron el Armstrong fuera bautizada como “la reina de las mamás blogueras”.

Por otra parte, hace un año y medio, a través de su cuenta en Instagram, la influencer contaba sobre su adicción al alcohol y el proceso para tratar de superarlo. “El 8 de octubre de 2021 celebré seis meses de sobriedad yo sola en el suelo junto a mi cama sintiéndome como si fuera un animal herido que quería que lo dejaran solo para morir. No había nadie en mi vida que pudiera comprender lo simbólica que fue para mí esa victoria”, había expresado la mujer en redes sociales.

Por último y lamentablemente, a sus problemas con el alcohol se sumaron los de depresión. Allí, Heather confesó: “Estaba tan cargada de lágrimas y sollozos tan violentos que en un momento pensé que mi cuerpo se partiría en dos. La pena me sumergió en oleadas de dolor. Durante unas horas me costó respirar. La sobriedad no era un misterio que tuviera que resolver. Era simplemente mirar todas mis heridas y aprender a vivir con ellas”, había contado.

Finalmente, en 2009, ya con el éxito de su blog instalado, Armstrong publicó una autobiografía, a la que le seguirían otros libros y le abrirían las puertas a los programas de TV más famosos de los Estados Unidos, como el show de Oprah Winfrey.