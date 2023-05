Al final, las "bolas de fuego" no eran ovnis: el fenómeno que causó sorpresa en La Plata y apunta a la Petroquímica

Parece ser que el misterio que por estas horas rodea a La Plata quedó develado, pero hay vecinos que no creen la versión oficial. Ante la consulta de este diario, fuentes de la Comuna aseguraron que las luces que fueron descriptas como “bolas de fuego” y hasta fueron vinculadas a teorías “extraterrestres”, no era más que el fuego de los catalíticos de la Petroquímica. La explicación se da a partir de la niebla que afectó anoche la región, y se cree que no permitió divisar las enormes torres ubicadas en el predio de Ensenada.

Por caso, en la tarde del martes desde YPF se informaba que “en las próximas horas realizaremos las últimas maniobras para la puesta en régimen de la unidad de catalítico B luego de la parada del día domingo, por lo que podría generarse un aumento de caudal en la antorcha que durará un corto periodo de tiempo”. Con ese mensaje proveniente del polo petroquímico, las autoridades le encontraron la explicación a la preocupación que los vecinos expresaron desde anoche por el fenómeno.

Tal como lo describieron a este diario, hay quienes ponen en duda esa versión “porque las luces estaban muy altas. Desde Villa Elisa nunca se ven de esa manera y tan cerca”.

Cabe destacar que tras la publicación de EL DIA por las dos misteriosas “bolas de fuego” que antenoche sorprendieron a varios vecinos platenses llegaron las fotos y videos que generaron un fuerte interés en la Región.

En estas imágenes se puede observar perfectamente cómo quedan suspendidas en el aire las dos “llamaradas” durante algunos segundos, las cuales para la Comuna son las antorchas de los catalíticos.

“Parecen dos propulsores”, dijo uno de los lectores que envió uno de los videos a este diario y no salía de su asombro. Otros vecinos en la Región lo atribuyen a cuestiones “extraterrestres” y preguntaron: “¿Esto es un Ovni?”

La incertidumbre se apoderó, principalmente, de la zona norte de la Ciudad. Y una muestra de eso es que no dejaron de llegar fotos de este fenómeno ocurrido en La Plata en las últimas horas.

Según los testimonios y las imágenes, se trató de dos “bolas de fuego” -tal como coincidieron en describir los lectores- que sorprendieron. “Hoy -por antenoche- vimos esto en Villa Elisa, son dos bolas de fuego”, comenzaba diciendo uno de los mensajes, que calificó al fenómeno como “muy raro”. Y explicó: “Desde que los vimos, al menos 5 minutos más se mantuvieron en el cielo. En la web explican que puede ser un red sprite o en imágenes similares, la NASA habla sobre vapor de cohetes”.

El mismo vecino asegura que al momento de divisar el fenómeno “no había tormentas ni nada. Sucedió cerca de las 21:45”. Otro envió una foto y dijo que “esas las luces en el cielo estuvieron media hora”.