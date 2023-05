Problemas para comprar en farmacias de La Plata por una falla del sistema informático

Afiliados de distintas obras sociales, mayormente los de IOMA, pusieron el grito en el cielo porque desde ayer que no pueden comprar medicamentos en las farmacias de La Plata.

A partir de distintas consultas realizadas por este medio, se conoció que se produjo una falla en el sistema de Farmalink que utiliza las farmacias locales.

"Desde ayer que estoy recorriendo farmacias de La Plata y no puedo comprar con IOMA. En varios locales no me dijeron nada, hasta que una farmacéutica me dijo que había un problema en el sistema de los farmacéuticos", expresó una usuaria platense.

"Desde ayer estoy tratando de comprar un medicamento pero es imposible. Hoy se decía que había un problema con Farmalink", comentó otro vecino.

En este marco, obras sociales reportaron a EL DIA que "ya está FARMALINK haciendo la comunicación a las farmacias del problema haciéndose responsables". "Dicen que hoy lo resuelven", afirmaron.

"Problemas ajenos"

Desde el Colegio de Farmacéuticos de La Plata (CFLP) informaron a la comunidad que "la dispensa de medicamentos, bajo cobertura de obra social, está siendo afectada por problemas ajenos a las mismas".

"La autorización para realizar el descuento a cada afiliado se debe solicitar en forma online al momento de la dispensa y esta operación se ve afectada por una falla (posible hackeo) en el sistema IMED de validación en línea de transacciones de salud y farmacia", comunicó el orgnaismo.

"La información brindada por la empresa es que se está trabajando para restablecer la normalidad de las comunicaciones a la brevedad y que los afiliados puedan acceder a los descuentos correspondientes. En esta situación se ven afectadas varias obras sociales entre las que se destaca IOMA", añadió.

El Colegio indicó que "la comunidad farmacéutica de nuestra ciudad se encuentra muy preocupada por la situación y aguardando que se solucione lo antes posible para poder brindar con normalidad el servicio a los afiliados".