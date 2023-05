“Cristina tiene que hacerse cargo del desastre del Gobierno”

Patricia Bullrich estuvo ayer en La Plata donde encabezó un acto en Plaza Belgrano y mostró su armado local. Durante una entrevista con EL DIA, cuestionó al Gobierno nacional y lanzó advertencias a sectores piqueteros. También criticó a su adversario interno Horacio Rodríguez Larreta y dijo que antes de fin de mes definirá quién será el candidato a gobernador bonaerense de su espacio.

“Me encantaría competir contra Cristina Fernández de Kirchner, porque es la conductora del espacio oficialista. Ella tiene que ver con este Gobierno, es vicepresidenta, lo trajo a Martín Guzmán y sin embargo parece que viniese hoy de otro planeta y dijese ¡Miren lo que pasa en Argentina! Entonces, yo quiero que se haga cargo del desastre de su Gobierno en el que ella tiene mucho que ver. Y ahora trata de decir que su último gobierno fue en el 2015 en un juego dialéctico increíble”, señaló.

La precandidata presidencial del PRO también cargó contra el ministro de Economía, Sergio Massa. “Vino a parar el desangre que había en términos inflacionarios y de reservas que había provocado Guzmán y el resultado fue exactamente lo contrario”, disparó. Y apuntó: “con una inflación del 8,4 que va para arriba y sin reservas, son muchos meses que restan para el cambio de gobierno. Es mucho tiempo para un gobierno en el que están todos peleados y con la decisión de no hacer los cambios necesarios para que la inflación baje. Yo veo un panorama muy negro y por otro lado ellos tienen que entender que enfrente tienen un espacio democrático. Nosotros decimos: aunque sea con muletas, que lleguen. Enfrente tienen a una fuerza democrática como Juntos por el Cambio, que critica la inflación pero que no empuja a una crisis mayor”.

Para Bullrich, el Gobierno “tiene que sincerar el precio de la moneda. La economía real no se maneja con el dólar a 200 pesos. Pero lo más importante de todo lo que tienen que hacer es dejar de hacer crecer el Estado, bajar el gasto y para eso tiene que enfrentarse con los que le dicen lo contrario, que le dicen ´metan militantes´ en los meses que les quedan”.

Luego, volvió a cuestionar a Massa. “El Gobierno hizo todo lo contrario de lo que había negociado con el Fondo. Incluso les mintió la cara, porque Massa fue y les dijo que él no había tenido nada que ver con la moratoria jubilatoria cuando los diputados suyos la votaron. Esta cosa de pensar que vos podés ser siempre el vivo, el porteñito vivo, el ventajita que le podés mentir todo el día a todo el mundo, no va. Y estas cosas generan una situación tan arriesgada como es que el Fondo pueda no darte el dinero”.

Bullrich dijo que si llega al Gobierno “vamos a tener que hacer un shock muy fuerte de confianza, de restauración de la moneda, equilibrio fiscal en el primer presupuesto como para poder generar confianza y empezar a salir adelante para el primer objetivo fundamental que es bajar la inflación. Vamos a presentar en los primeros meses una cantidad importante de leyes para restaurar la confianza como una nueva ley orgánica del Banco Central, prohibición de emisión, prohibición de financiar al Tesoro, un presupuesto balanceado para no tener déficit. Hay que ver el nivel de reservas que recibamos, pero lo que tenemos que hacer muy rápido es sacar el cepo, porque todos hablamos de las oportunidades que tiene Argentina, pero con cepo cambiario las inversiones no vienen. Necesitamos reconstruir muy rápidamente reservas para poder sacar el cepo y que la economía empiece a moverse”.

RESISTENCIA

La precandidata presidencial también se refirió a la posibilidad de que algunas medidas que adopte generen resistencia de organizaciones piqueteras que de hecho ya empezaron a lanzar advertencias. “Creo que la gente sabe que para salir de esta situación terrible en la que estamos hay que hacer cosas que ordenen, es necesario cambios en las leyes laborales para poder contratar a todas las personas que quieran empleo. El pueblo argentino hoy es totalmente consciente de que si vota un cambio, nosotros le estamos diciendo la verdad. No estamos diciendo vamos a dejar todo como está. Entonces la gente va a votar con una decisión y va a defender ese cambio. Y yo creo que va a aislar muy fuertemente a los que intenten de entrada, del primer día, porque ya lo están diciendo, impedir que el gobierno salga adelante. Pero los vamos a enfrentar. Y cuando vean que nosotros no nos doblegamos frente a los que nos intenten impedir el gobierno, la gente va a estar con nosotros. Pero además, tenemos muchas herramientas constitucionales: hay plebiscitos, iniciativas populares, consultas populares”.

Elecciones anticipadas

Al ser consultada sobre un posible adelantamiento de las elecciones en la Provincia, Bullrich manifestó su rechazo a esa decisión. Y al mismo tiempo criticó a Rodríguez Larreta. “Tenemos poca legitimidad para hablar de eso porque se abrió una puerta en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo digo que critico lo que puede pasar en la Provincia cuando en la Ciudad se planteó también un cambio de último momento? Dos años antes de una elección no se discuten leyes electorales, tiene que haber normas pétreas y todos las tenemos que cumplir. Nosotros tenemos que ser ejemplares con la institucionalidad. Y acá estamos un poquito flojos de papeles”.

En otro orden, Bullrich dijo que antes del 25 de este mes definirá quién será su candidato a gobernador entre Javier Iguacel y Joaquín De la Torre (que estuvieron en el acto platense) y Néstor Grindetti. Y en ese contexto, pareció restarle posibilidades a las chances de Cristian Ritondo, recién llegado a su espacio. “Ritondo se está sumando y tiene ganas de ser gobernador, pero yo en principio estoy respetando el acuerdo que hice, que me parece importante, de elegir entre los tres candidatos que tenemos. Y cuando lo decida, el resto ya acordó sumarse”, concluyó.

Bullrich, en tanto, se reunió ayer con el intendente Julio Garro, quien publicó en Twitter: “Recibí en el Comité de Emergencias Municipal a @PatoBullrich y a @jpabloallan, con quienes conversamos sobre todo el trabajo que hicimos en estos últimos años para convertir a La Plata en una ciudad modelo en materia de prevención del riesgo hídrico y meteorológico”.