Confesiones de Santiago del Moro: reveló preferencias con su mujer en la madrugada

Santiago del Moro suele tomar mate mientras trabaja o está en la intimidad de su casa. Ahora el conductor mediático confesó un hábito relacionado a esta infusión que comparte con su esposa, María José Sánchez, la madre de sus tres hijas, Catalina, Amanda y Santa: “Para mí cuando se me hacen las 6 o 7 de la tarde y no tomo mates en todo el día me falta algo”, dijo el presentador televisivo. “Es tan lindo el momento en el que te preparás el mate, con tu termo y sentarte un ratito. No es lo mismo que el café que dura un minuto”, agregó.

Asimismo, Santiago dio detalles de la costumbre que tiene con sus seres queridos: “Con María, cuando tenemos tiempo le digo ´nos preparamos mate´. Cuando puedo me llego a hacer mate a las 2 de la mañana y me acuesto y tomamos en la cama. Y cuando viene mi hermana que vive afuera a la madrugada le digo de hacer unos mates y nos ponemos a charlar como hasta las 5. Me encanta”. Y entre otras cosas, señaló: "El mate tiene una mística, tiene magia y dura. Llegás a tu casa, dejás todo y te ponés en el sillón o en la mesa, pero a mi me gusta la bandeja en la cama y tirar las piernas”. Eliana Guercio también aseguró que con Chiquito Romero tienen esta costumbre: “Nosotros anoche el último mate que tomamos fue doce y media de la noche”.

Finalmente, y relacionado con sus tareas laborales, Santiago contó que tiene previsto hacer una nueva temporada de Gran Hermano por la pantalla de Telefe, tras el éxito que lograron en la última emisión del reality que conquistó a los televidentes. “Para todos los que me preguntan, muy feliz en Telefe ya estamos trabajando en la nueva edición de GH. Se viene algo espectacular”, anticipó en sus redes sociales.