VIDEO. La revancha de los 'pibes': un grupo de amigos de 60 años para arriba y la pasión por el ciclismo

Son un grupo de hombres de entre 60 y 86 años. Todas las semanas dedican entre cuatro y cinco horas por jornada para hacer ciclismo y, de paso, reforzar ese vínculo que supieron impulsar con el paso de los años, desde 1995, cuando se creó.

Son siete apasionados por el deporte, no solo por la bicicleta, que dedicaron su vida a diferentes actividades relacionadas con lo físico. Quién toma la posta para presentarlos es Carlos Vidal y resume: “Alberto Zabala, uno de los mejores maratonistas de La Plata; Alberto Acera, gran ciclista y pensador; Carlos Gurini, última incorporación y quién va a seguir con el grupo; Coqui González, gran deportista y ‘team’ líder de este grupo; Néstor González, gran ciclista y corredor; Melitón Rodríguez, envidio su carácter y perseverancia con el deporte”.

Iniciaron el grupo de amigos bajo el nombre “Bosque verde”. Empezaron a pedalear en 1995 y fueron sufriendo transformaciones, han llegado a ser treinta personas -incluidas mujeres- hasta que “los que quedamos somos nosotros”.

Fotos: Ivonne Segura

Fueron a Luján en bicicleta durante 23 años consecutivos por la ruta 6 “cuando era de tierra, en esa época”. Llegaron a cruzar la Cordillera y continuaron con las salidas.

Paciencia, amor y dedicación

Hace, entre idas y venidas, 27 años que están unidos por los rodados. El tiempo no los apura: “Paciencia nos sobra, andamos despacito y aguantamos. Entre nosotros hemos pulido cada una de las aristas que traían conflicto. Nos divertimos y es muy bueno para la cabeza”.

Carlos Gurini, el más joven del grupo, se acercó “hace dos años” cuando “me estaba jubilando”. “No dejo de sorprenderme de la cabeza joven que tienen todos y de la experiencia de vida que brindan en cada salida. No es solo lo deportivo. Son una enciclopedia de la vida”, asegura.

La amistad “es fundamental” para perdurar en el paso del tiempo. “Sin bien somos grandes, tenemos un espíritu y alma joven. Cuando llegamos, siempre tenemos organizada una comida, nos juntamos en fechas festivas y cumpleaños. Nos llevamos todos muy bien. Es terapéutico, nos da alegría”, confirma Coqui González.

“Siempre nos ponemos de acuerdo, somos muy compañeros y tratamos de ayudar al otro. Somos de mucho pedalear. Yo los extraño, me divierte, la charla siempre es linda, somos muchachos de mucha experiencia que nos queremos”, reflexiona Néstor González.

El caso de Alberto Zabala es particular. Perdió a su compañera de vida “hace unos años”. Sus hijos “ya me conocen. Me preguntan dónde fuiste, qué hiciste”. Encontró, en el deporte que lo acompañó toda la vida, un lugar donde canalizar su energía: “Tengo un montón de grupos, a veces voy, a veces no. Ya no salgo de noche”.

Melitón Rodríguez comenzó “cuando iba a la Escuela Anexa” y “nunca más dejé la bici”. Al igual que le pasa a sus compañeros, cuando no se ven “los extraño”.

El deporte como terapia

Carlos Vidal remarcó: “Somos un grupo de terapia porque el deporte es terapia. En el deporte y en el esfuerzo se une la gente”. “Hemos hecho salidas de 200 kilómetros y es ahí cuando ves el esfuerzo y el tipo que te apoya y que hace que los demás podamos ir tras él”, agregó.

Saber y hacer

En los últimos años, el ciclismo se volvió un boom y, especialmente durante la tarde y noche, se pueden ver grandes grupos trasladándose de un punto a otro. Los de “Bosque verde” aprovechan este impulso para aclarar: “Hay que saber andar en bicicleta. He visto que se ha puesto de moda pero no saben andar en grupo. Hay un código muy especial para no caerse. Luces y casco, por supuesto, y ropa de color fundamental porque de noche el color negro no se ve”.

Fotos: Ivonne Segura

Salud y larga vida

La gran mayoría del grupo pasa los 70 años pero lejos están de la figura que el imaginario social instaló sobre esas edad. Dedican sus días a cuidarse y tienen claro que el que tiene al lado hará todo por protegerlo.

“Lo que quiero expresar es que, creo, la medicina del futuro es la alimentación y el ejercicio físico. Es lo más grande que hay. Las endorfinas, evitas la depresión, te sentís bien. Yo me siento como si tuviera menos años. No noto disminución”, destacó Alberto Acera.

“Si le sirve a la gente, el tema que es vital es que haga ejercicio y te cuides con las comidas. Fíjate que las adicciones pueden ser resueltas con ejercicio físico porque evitas la ansiedad, que te hace recurrir a soluciones artificiales. El ejercicio es definitivo”, cerró.